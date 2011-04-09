کاهش نرخ بیکاری هدف مهم ستاد جهاد اقتصادی زنجان است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمدرضا کریمی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: کاهش نرخ بیکاری و ایجاد فرصت شغلی، ایجاد زمینه های لازم برای صرف جویی در منابع، اطلاع رسانی از طریق رسانه و افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی و توانمند سازی بخش خصوصی و آماده سازی زیر ساختهای حقوقی و قانونی از اهداف مهم ستاد جهاد اقتصادی است.

کریمی اظهار داشت: همانطور که ستاد جهاد اقتصادی در مرکز استان فعال است باید در شهرستانها هم با مدیریت فرمانداران این ستاد فعال شود و برای کمیته های 9 گانه راهکار و برنامه ارائه دهند.

وی خاطر نشان کرد: اعضای ستاد باید با ارائه طرحهای ویژه در قالب کمیته ها راهکار، برنامه های مدون را در دستور کار داشته باشند.

معاون برنامه ریزی استاندار زنجان گفت: در تاریخ اقتصادی ایران صادرات غیر نفتی با افزایش 25 درصدی بی سابقه بوده است.

کریمی افزود: ایران شدیدترین تحریم اقتصادی را در دنیا تجربه کرد و توانست تحریم را مدیریت کند و به رشد و بالندگی برسد و به دستاوردهای عظیمی دست پیدا کند.

وی یادآور شد: ایران در بین کشورهای دنیا در بحث سرمایه گذاری 2.8 میلیارد جذب سرمایه گذاری خارجی و کسب رتبه شش سرمایه گذاری خارجی را به خود اختصاص داد که نشان از ثبات اقتصاد ایران در جهان بود.

معاون برنامه ریزی استاندار زنجان، افزایش بازار مالی در اقتصاد ایران و افزایش 38 درصدی در معاملات رشد خبر داد و گفت: رشد بورس اوراق بهادار و بورس کالا بی سابقه بود و رشد 76 درصدی در شاخص بورس و 61 درصدی در بازار بورس در جهان را به دست آورد.

کریمی اجرای طرح هدفمند سازی یارانه را از مهمترین کارهای اقتصادی ایران عنوان کرد و افزود: با اجرای این طرح کاهش 20 درصدی در مصرف سوخت خودروها و کاهش هشت درصدی در مصرف برق و گاز خانگی و افزایش مصرف گاز در صنایع شاهد بودیم.

وی رفع فقر اقتصادی در خانوارها و ایجاد هدفمندی در دهکهای میانی جامعه و ایجاد عدالت و ثبات نرخ تورم را هم از اثرات مهم این قانون عنوان کرد.