اصفهان نقش زیادی در سازندگی عراق دارد

به گزارش خبرگزاری مهر از اصفهان، محمد حاج حمود در دیدار با استاندار اصفهان خواستار الگو گرفتن استانداران کشورهای مذهبی به ویژه شهر بغداد از تجارب استاندار اصفهان شد و افزود: پس از بازگشت به عراق، استاندار بغداد را برای فراگرفتن تجارب این استاندار به شهر اصفهان راهی می‌کنم.

وی با بیان اینکه استاندار اصفهان دارای تجارب ارزشمندی در حوزه‌های مختلف است، اظهار داشت: این تجارب می‌تواند ما را در سازندگی کشورمان یاری دهد.

مشاور عالی وزیر خارجه کشور عراق نقش استان اصفهان را در سازندگی کشور عراق مهم ارزیابی کرد و ادامه داد: تاکنون مردم ایران کمکهای فنی زیادی برای سازندگی کشور عراق کرده‌اند و ما همچنان به این کمکها نیازمندیم.

حاج حمود تصریح کرد: کشور عراق نیازمند یاری دانشمندان ایرانی در تمام زمینه‌هاست و برای استفاده از تجارب مردم ایران برای سازندگی عراق تلاش می‌کند.

وی اضافه کرد: درصدد انعقاد تفاهمنامه‌ای برای مرزبانی مشترک میان دو کشور ایران و عراق هستیم که در بغداد به امضای وزیران خارجه ایران و عراق می‌رسد.

مشاور عالی وزیر امور خارجه عراق با بیان اینکه در این تفاهمنامه بر اصول اساسی مرزگذاری بین دو کشور تاکید شده است، ادامه داد: این تفاهمنامه به نفع دو ملت است.

وی با بیان اینکه ملت ایران حامی ملت عراق است، اظهار داشت: این دو کشور اشتراکات تاریخی و مذهبی زیادی دارند و مردم دو کشور با هم برادر و دوست هستند.

حاج حمود با اشاره به اینکه استان اصفهان دارای جایگاه و موقعیت عالی در جهان است، افزود: شهر اصفهان را همیشه در رویاهای خود تماشا می‌کردم که این رویا با سفر به این شهر تاریخی تحقق پیدا کرد.

وی نگاه کشور عراق به جمهوری اسلامی ایران را دوستانه خواند و تصریح کرد: عراق همسایه ایران است و مردم دو کشور در کمال آرامش و برادری و دوستی هستند.

حاج حمود با بیان اینکه تاکنون اقدامات بسیار مهمی برای تثبیت پایه‌های دموکراسی در کشورش انجام شده است، گفت: دموکراسی در عراق بر اساس مشارکت همه جانبه است و بر اساس حکومت یک مجموعه نیست.

مشاور عالی وزیر امور خارجه عراق با اشاره به اینکه در سال 2011 برای وجود امنیت در این کشور گام‌های خوبی برداشته شد، گفت: امسال سال سازندگی در عراق نام‌گذاری شده است.

وی با اشاره به ازدواج اتباع عراقی با زنان و مردان ایرانی اظهار داشت: ازدواج این افراد برای کشور عراق مسئله مهمی است و به این منظور کمیته‌ای ایجاد و اعضای آن برای پیگیری به ایران و دیگر کشورهایی که اتباع عراقی در آن حضور دارند اعزام شد.

حاج حمود از اعزام دوباره این کمیته به ایران برای تعیین نسب اتباع عراقی خبر داد.

مشاور وزیر خارجه عراق در خصوص گذرنامه اتباع عراقی که نسب شان تعیین نشده، گفت: سفارت عراق در ایران و کشورهای مختلف برای این افراد گذرنامه صادر می‌کند.

استاندار اصفهان نیز با بیان اینکه کشورهای ایران و عراق اشتراکات مذهبی زیادی دارند، گفت: در ایام مختلف سال، زائران ایرانی به کشور عراق سفر می‌کنند.

علیرضا ذاکراصفهانی با اشاره به حضور خوب تجار و بازرگانان ایرانی در عراق، افزود: حضور تجار فقط به دلیل مزیت‌های فراوان صنعتی و تولیدی کشور است.

وی اظهار داشت: ایران از آمادگی کامل برای افزایش روابط با عراق در بخش‌های مختلف برخوردار است.

ذاکراصفهانی با بیان اینکه استان اصفهان دارای آثار تاریخی و جاذبه‌های طبیعی زیادی است، اظهار داشت: گردشگران زیادی از این بناهای تاریخی و جاذبه‌های طبیعی بازدید می‌کنند.

وی همچنین در مورد موقعیت خاص جغرافیایی اصفهان و وضعیت برخی تولیدات بخش کشاورزی استان گفت: 70 درصد آهن و فولاد ایران در این استان تولید می‌شود و استان با داشتن حدود هشت هزار واحد تولیدی و صنعتی به عنوان اولین قطب آهن و فولاد در خاورمیانه شناخته شده است.

وی وجود 100 واحد آموزش عالی با 200 هزار دانشجو و شهرکهای علمی، تحقیقاتی و پژوهشی، دو سایت هسته‌ای و مراکز علوم نو، فناوری‌های دفاعی، کارخانه‌های تولید خودرو، هواپیما و بالگرد را از توانمندیهای علمی و صنعتی استان اصفهان برشمرد.