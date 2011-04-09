ظرفیت ذخیره آب طبس به 23 هزار مترمکعب می رسد

علیرضا محمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: در حال حاضر با در اختیار داشتن چهار باب مخزن فعال، ظرفیت ذخیره‌ سازی آب شهر طبس 13 هزار متر مکعب است که به زودی با افتتاح و بهره ‌برداری از مخزن 10 هزار متر مکعبی که هم‌ اکنون در دست احداث است به 23 هزار متر مکعب خواهد رسید.

وی با اشاره به توسعه شهر در اثر اجرای طرح مسکن مهر عنوان کرد: کار مطالعه احداث یک باب مخزن پنج هزار متر مکعبی با برآورد هزینه هفت میلیارد ریال از محل اعتبارات مسکن مهر به اتمام رسیده که عملیات اجرایی این مخزن که تاثیر به سزایی در تامین فشار آب منطقه خواهد داشت، به زودی آغاز می ‌شود.

وی افزود: طی سال 1389 در مجموع به میزان چهار میلیون و 300 هزار متر مکعب آب در شهر طبس استحصال و در اختیار مشترکان این شهر قرار گرفته است.

محمدزاده همچنین بیان داشت: امور آب و فاضلاب طبس وظیفه خدمت‌ رسانی به حدود 35 هزار نفر جمعیت شهری طبس در قالب حدود 14 هزار مشترک را بر عهده دارد که با وجود خشکسالی ‌های پی در پی و کاهش شدید آبدهی چاه‌ ها و سایر منابع تولید و نیز توسعه شهر، توانسته مسئولیت خود را بدون وقفه و با جدیت شبانه‌ روزی انجام دهد.

وی یادآور شد: طی سال گذشته با توجه به اجرای پروژه ملی مسکن مهر و توسعه شهر، ‌هزار و 100 فقره انشعاب جدید آب به متقاضیان واگذار شد که برابر هشت درصد کل انشعابات موجود است.

محمدزاده ادامه داد: افزایش تقاضا برای مصرف آب در سال گذشته به حدی بوده که نیاز آبی شهر طبس در فصل گرما و در نقطه اوج مصرف به مقدار 210 لیتر بر ثانیه رسید و حتی پیش‌ بینی می‌ شود این میزان در سال جاری به 235 لیتر بر ثانیه نیز افزایش یابد.

مدیر امور آب و فاضلاب طبس افزود: علاوه بر این برای تامین آب مورد نیاز شهر طبس، تصفیه‌ خانه آب این شهر به‌ وسیله شرکت سهامی آب منطقه‌ ای استان یزد در حال احداث است همچنین سه حلقه چاه با آبدهی 60 لیتر بر ثانیه در منطقه رضوان ‌شهر طبس حفر و تجهیز شده که این منابع قادر خواهد بود پس از تکمیل طرح، نیاز آبی حداقل 25 درصد از شهر را تامین کند.

وی از مردم طبس خواست که با توجه به اجرایی شدن طرح هدفمندی یارانه‌ ها، با حداقل 20 درصد صرفه ‌جویی در مصرف آب، ضمن کمک به اقتصاد خانواده خود، امور آب و فاضلاب این شهر را در تامین آب شهر یاری کنند.