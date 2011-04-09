احداث 16 سد مخزنی در آذربایجان غربی/ افزایش 300 میلیون لیتری ذخیره آب

به گزارش خبرنگار مهر در شوط، نقی کریمی در جریان بازدید از طرحهای بخش آب منطقه شوط و پلدشت در شمال آذربایجان غربی، افزود: برای اجرای این طرح ها، تاکنون دو هزار و 30 میلیارد ریال هزینه شده اس که از 20 تا 100 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار هستند.

وی با اشاره به اینکه در این راستا سدهای ارس دو در شهرستان پلدشت و آغ چای چایپاره آماده بهره برداری هستند، اظهار داشت: هم اکنون 90 پروژه ملی و استانی در آذربایجان غربی در حال اجرا بوده که دو هزار و 60 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و 70 میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی برای اجرای آنها هزینه می شود که با بهره برداری از آنها 300 میلیون لیتر به حجم ذخیره آب استان افزوده می شود.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی سدهای غازان خوی، گرده ‌بین پیرانشهر، بداولی ماکو، باروق میاندوآب، آجرلو شاهین‌ دژ، فیشل ماکو و کرم ‌آباد پلدشت را از جمله طرحهای در دست مطالعه این شرکت عنوان کرد و بیان داشت: هم اکنون سدهای غازان، گرده ‌بین و کرم‌ آباد در مرحله اجرایی هستند.

به گفته کریمی حجم آب قابل تنظیم سالانه این سدها را هشت میلیون و 500 هزار مترمکعب بوده که برای مطالعه آنها 20 میلیارد ریال هزینه شده و برآورد هزینه اجرای طرحها را هفت هزار و 850 میلیارد ریال است.

وی همچنین از پیشرفت 65 درصدی خط انتقال آب شرب از تصفیه خانه ماکو به شهرستان شوط خبر داد و گفت: برای اجرای این طرح 32 میلیاردریال اختصاص یافته و در خردادماه سال آینده به بهره برداری می رسد.

آذربایجان غربی دارای 14 رودخانه اصلی بوده و چهار هزار و 374 چاه عمیق و 29 هزار و 676 چاه نیمه عمیق دارد.

دریاچه ارومیه بزرگترین سطح آبی کشور بوده و ما بین دو استان آذربایجان غربی و شرقی قرار دارد، میانگین طول آن 140 کیلومتر و پهنای آن بین 16 تا 63 کیلومتر متغیر است، عمق متوسط این دریاچه 5.4 متر و حداکثر عمق 13 متر در شمال دریاچه و حجم تقریبی آن 31 میلیارد متر مکعب است.