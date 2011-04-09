صنعت شیر آذربایجان شرقی با مشکلات ساختاری روبروست

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، منوچهرباغبان حقی ظهر شنبه در نشست خبری افزود: پایین بودن مصرف سرانه شیر در استان، عدم تناسب بین هزینه و در آمد در واحدهای تولید کننده شیر خام بویژه در واحدهای گاوداری صنعتی، عدم جذب کامل شیر خام تولیدی توسط صنایع فرآوری در فصول پر شیر سال و همچنین کمبود تنوع در محصولات تولیدی صنایع لبنی استان از جمله مشکلات پیش روی صنعت تولید شیر در آذربایجان شرقی است.

وی تصریح کرد: تولید شیر خام در سال 1388 ، 899 هزار تن بوده و در سال 89 این میزان به 956 هزار تن افزایش یافته که آذربایجان شرقی در تولید شیر خام مقام سوم کشوری را حائز است .

وی ادامه داد: هفت درصد از شیر تولیدی در استان توسط دام سبک و 93 درصد آن توسط دام سنگین تولید می شود و با توجه به 108 مرکز فعال جمع آوری شیر در سطح استان ، 56 کارخانه فرآوری، شیر خام ارائه شده را تبدیل به محصولات لبنی کرده و به بازار مصرف داخلی و خارجی عرضه می کنند .

باغبان حقی گفت : این مدیریت با ارائه برنامه های عملی در قالب بسته های حمایتی دولت از بخش کشاورزی، ترغیب تشویق جامعه به مصرف شیر و محصولات لبنی، با بیان مزایا و ارزشهای غذایی آن با همکاری رسانه های ارتباط جمعی استانی و در کنار آن افزایش ظرفیت دام مولد در واحدهای گاوداری صنعتی جهت افزایش درآمد و کاهش قیمت تمام شده محصول، در سال جهاد اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده است .

به گفته باغبان حقی، تسریع روند احداث خط تولید شیر خشک توسط صنایع شیر ایران در استان به منظور جذب شیر خام مازاد بر مصرف وتبدیل آن به شیر خشک و افزایش تنوع در محصولات تولیدی صنایع لبنی استان، از جمله راهکارهای پیش روی دیگر برای توسعه صنعت شیر استان توسط مدیریت اموردام سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی است.