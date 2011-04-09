صنعت شیر آذربایجان شرقی با مشکلات ساختاری روبروست

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، منوچهرباغبان حقی ظهر شنبه در نشست خبری افزود: پایین بودن مصرف سرانه شیر در استان، عدم تناسب بین هزینه و در آمد در واحدهای تولید کننده شیر خام بویژه در واحدهای گاوداری صنعتی، عدم جذب کامل شیر خام تولیدی توسط صنایع فرآوری در فصول پر شیر سال و همچنین کمبود تنوع در محصولات تولیدی صنایع لبنی استان از جمله مشکلات پیش روی صنعت تولید شیر در آذربایجان شرقی است.
وی تصریح کرد: تولید شیر خام در سال 1388 ، 899 هزار تن بوده و در سال 89 این میزان به 956 هزار تن افزایش یافته که آذربایجان شرقی در تولید شیر خام مقام سوم کشوری را حائز است.
وی ادامه داد: هفت درصد از شیر تولیدی در استان توسط دام سبک و 93 درصد آن توسط دام سنگین تولید می شود و با توجه به 108 مرکز فعال جمع آوری شیر در سطح استان ، 56 کارخانه فرآوری، شیر خام ارائه شده را تبدیل به محصولات لبنی کرده و به بازار مصرف داخلی و خارجی عرضه می کنند.
باغبان حقی گفت: این مدیریت با ارائه برنامه های عملی در قالب بسته های حمایتی دولت از بخش کشاورزی، ترغیب تشویق جامعه به مصرف شیر و محصولات لبنی، با بیان مزایا و ارزشهای غذایی آن با همکاری رسانه های ارتباط جمعی استانی و در کنار آن افزایش ظرفیت دام مولد در واحدهای گاوداری صنعتی جهت افزایش درآمد و کاهش قیمت تمام شده محصول، در سال جهاد اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده است.
به گفته باغبان حقی، تسریع روند احداث خط تولید شیر خشک توسط صنایع شیر ایران در استان به منظور جذب شیر خام مازاد بر مصرف وتبدیل آن به شیر خشک و افزایش تنوع در محصولات تولیدی صنایع لبنی استان، از جمله راهکارهای پیش روی دیگر برای توسعه صنعت شیر استان توسط مدیریت اموردام سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی است.
وی خاطر نشان کرد: سازمان جهادکشاورزی با همکاری تشکل های صنفی این صنعت و دیگر فعالان و صاحبنظران کشاورزی، تلاش خود برای حل مشکلات تولید کنندگان این بخش مهم از صنعت دام استان را با جدیت هرچه بیشتر دنبال خواهد کرد.
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