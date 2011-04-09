ابوالفضل حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر در گزارشی آماری درباره وضعیت آموزشی و نیروی متخصص در رشته فیزیک هسته ای گفت: 30 دانشگاه دولتی در مقطع کارشناسی، 27 دانشگاه دولتی در مقطع کارشناسی ارشد و 8 دانشگاه دولتی در مقطع دکتری مجری رشته فیزیک هسته ای هستند.

مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی در اعلام تعداد دانشجویان و فارغ التحصیلان هسته ای کشور گفت: 4 هزار و 275 نفر در سال تحصیلی 90 - 89 در رشته فیزیک هسته ای در آموزش عالی دولتی و دانشگاه پیام نور در حال تحصیل هستند. همچنین در همین سال تحصیلی تعداد فارغ التحصیلان رشته فیزیک هسته ای برابر 277 نفر و تعداد فارغ التحصیلان مهندسی هسته ای 102 نفر بوده اند.

وی درباره وضعیت گسترش رشته ها و دانشکده های هسته ای نیز به مهر گفت: هر دانشگاهی که توان راه اندازی و گسترش رشته های هسته ای دارد می تواند درخواستش را به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارائه کند. در صورتی که شرایط لازم را داشته باشند مجوز راه اندازی به آنها اعطا می شود.

حسنی از ایجاد کمیته خاصی در شورای گسترش آموزش عالی برای رسیدگی به ایجاد و توسعه رشته های مرتبط با فناوری های نوین خبر داد و گفت: بررسی گسترش رشته های هسته ای نیز در این کمیته صورت می گیرد.