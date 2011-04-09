پانزدهمین نمایشگاه صنعت هسته ای در اهواز آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، سرپرست دانشگاه شهید چمران اهواز پیش از ظهر شنبه در این مراسم اظهار داشت: ما در جهاد دفاعی برای دفاع از خاک و ناموس کشور شهیدان فراوانی تقدیم کردیم و اکنون در جهاد علمی نیز در حال تقدیم شهید برای اعتلای کشور هستیم که شهیدان علی محمدی و شهریاری نمونه ای از این شهیدان هستند.

حسن مروتی عنوان کرد: کشورهای مخالف آرمان انقلاب اسلامی ایران متوجه شده اند که جلوگیری از پیشرفت علمی ایران مشکل است و ایران به سرعت در راه موفقیت آمیز خود گام برمی دارد به همین دلیل اکنون آنها به حربه های جدید همانند ترور دانشمندان هسته ای کشور روی آورده اند.



وی تصریح کرد: کشورهای استعمارگر در سالهای اخیر به دنبال منع ایران از دستیابی به انرژی صلح آمیز هسته ای بوده اند ولی خوشبختانه در دولتهای نهم و دهم گامهای اساسی برای دستیابی به این انرژی برداشته شده است.



وی تاکید کرد: دانشگاه شهید چمران اهواز هم راستا با مراکز علمی کشور قصد برای توسعه و دستیابی به انرژی هسته ای نقش آفرینی کند به همین دلیل این دانشگاه از روز شنبه هفته آینده میزبان پانزدهمین نمایشگاه تخصصی دستاوردهای صنعت هسته ای کشوراست.



مروتی عنوان کرد: این نمایشگاه با همکاری سازمان انرژی اتمی ایران در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار می شود و در آن مراحل مختلف انرژی هسته ای از استخراج سنگ اورانیوم تا تولید سوخت هسته ای به صورت علمی به نمایش در می آید.



مروتی به موضوع جهاد علمی در کشور اشاره کرد و گفت: ایران اسلامی پس از هشت سال دفاع مقدس، دوران جهاد سازندگی و جهاد فرهنگی را پشت سر گذاشت و در سالهای اخیر نیز با جدیت وارد عرصه جهاد علمی شده است که انصافا لفظ "جهاد" برای آن مناسب ترین گزینه است چراکه کاری است بیش از حالت معمولی که باید با ایثار و فداکاری در عرصه جهاد علمی نیز کشور را به اعتلا برسانیم.



وی به دستاوردهای علمی در سالهای اخیر اشاره کرد و افزود: به اعتراف و استناد سایتهای معتبر، هم اکنون ایران در عرصه تولید علم و جهاد علمی در جایگاه بسیار بالایی قرار دارد و با روند شتابان کنونی در این زمینه، بسیار زودتر از هدفگذاری انجام شده برای افق 1404 به مقام اول علمی منطقه دست خواهد یافت.



مروتی تصریح کرد: به شهادت رساندن دکتر شهریاری و دکتر علی محمدی توسط منافقان و دشمنان بار دیگر این مسئله را ثابت کرد که دشمنان از روند رو به پیشرفت سریع ایران در عرصه علمی و فناوری‌های نوین نگران هستند از این رو دست به این اقدامات مزورانه می‌زنند.



وی به نمایشگاه دستاوردهای فناوری هسته‌ای اشاره کرد و گفت: دانشگاه شهید چمران اهواز همگام با کشور در عرصه تولید علم و به عنوان یک ظرفیت خوب علمی در جنوب غرب کشور محسوب می‌شود از این رو با همکاری سازمان انرژی اتمی مقرر شد این نمایشگاه کاملا تخصصی برگزار شود.



سرپرست دانشگاه شهید چمران اهواز خاطرنشان کرد: در این نمایشگاه که مقدمات برپایی آن از بهمن ماه آغاز شده، مراحل کامل چرخه هسته ای از استخراج سنگ اورانیوم تا تولید سوخت هسته ای به طور عملی نمایش داده می شود.



مروتی با بیان اینکه از همه ارگانها و دانشگاه‌های استان برای بازدید از این نمایشگاه دعوت شده است، تاکید کرد: این نمایشگاه فرصت مناسبی است تا آحاد جامعه به ویژه دانشجویان، دانش آموزان و جوانان با این فرایند آشنا شده و از دستاوردها و دانش دانشمندان ایران در زمینه فناوری هسته ای مطلع شوند.