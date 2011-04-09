مطبوعات مازندران نیازمند کیفیت بخشی محتوایی/ کمبود نقدینگی معضل اساسی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس علی ابراهیمی پیش از ظهر شنبه در نخستین نشست خبری خود در سال 90 با اصحاب رسانه استان در ساری افزود: رسانه هایی که در راستای تقویت باورهای بومی و قومی مناطق خود گام برداند از حمایت مادی و معنوی ارشاد مازندران بهره مند خواهند شد.

وی خاطر نشان کرد: فرهنگ سازی منویات مقام معظم رهبری در خصوص جهاد اقتصادی، ساماندهی به مراکز فرهنگی و هنری و ارتقای آموزشهای حرفه ای خبرنگاری و مهارت آموزی از برنامه های جدی ارشاد استان در سال 90 است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اشاره به اینکه اصحاب رسانه مازندران اقدام به انتشار پنج هزار و 600 خبر فرهنگی هنری استان طی سال 89 در مطبوعه خود کردند تصریح کرد: با اطلاع رسانی های صورت گرفته از سوی رسانه ها، زمینه استفاده 500 هزار مازندرانی از برنامه های نمایشگاه کتاب و فیلم فجر فراهم شده است.

کاهش شکایات دستگاههای اجرایی به مطبوعات مازندران

ابراهیمی با بیان اینکه ارشاد استان سال گذشته در تکریم ارباب رجوع و اطلاع رسانی هنرمندانه در ردیف دستگاههای اجرایی برتر مازندران معرفی شده است یادآور شد: رسانه های مازندران انصافا در سال 89 در جهت تقویت خرده فرهنگها و بوم مناطق استان اطلاع رسانی کردند.

وی با اعلام این مهم که میزان شکایات دستگاههای اجرایی مازندران به رسانه های استان در سال 89 از کاهش چشمگیری نسبت به سال گذشته برخوردار بوده است افزود: رسانه و خبرنگار کم کار و مغایر اهداف و سیاستهای دولت در مازندران نداریم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در ادامه با اشاره به نامگذاری سال 90 از سوی مقام معظم رهبری به جهاد اقتصادی، اظهار داشت: تمام باورهای دینی، هویت و تاریخ مازندران باید از طریق جهاد اقتصادی برای جهانیان شناسانده شود.

توزیع 40 هزار بسته فرهنگی مازندران در راهیان نور

ابراهیمی با بیان اینکه برنامه های متنوع و شادی، نوروز 90 در سواحل مازندران برگزار شده است در عین حال از توزیع 40 هزار بسته اقلام فرهنگی نظیر خاطرات شهدا، نقد فرقه های دروغین، هدیه خوشبختی با موضوع حجاب، دفترچه خاطرات شهدای مازندران در اردوهای راهیان نور خبر داد.

وی، فرهنگ سازی منویات مقام معظم رهبری در سال 90، ساماندهی مراکز فرهنگی هنری، تولید و حمایت از هنر متعهد به جای هنر خودی و فعال شده انجمن های فرهنگی هنری و ارتقای آموزشهای حرفه ای در ارشاد استان را از برنامه های امسال این نهاد فرهنگی در سال 90 برشمرد.

مازندران دارای بیش از 77 نشریه روزانه، هفتگی، ماهنامه، فصلنامه، نمایندگی مطبوعات سراسری، خبرگزاریها و سایتهای مجازی و 700 فعال مطبوعاتی است.