همکاریهای تجاری ایران و اروگوئه گسترش پیدا می کند

به گزارش خبرنگار مهر، لوئیز المگرو وزیر امور خارجه اروگوئه که به منظور دیدار با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز شنبه به تهران سفر کرده است بعد از دیدار با علی اکبر صالحی در کنفرانسی مطبوعاتی مشترک با وی حاضر شد و در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص زمینه های همکاری دو کشور تصریح کرد: صادرات و واردات بین ایران و اروگوئه گسترش خواهد یافت.

وی افزود: این صادرات و واردات در حوزه صادرات خشکبار و اقلام کشاورزی است.

وزیر خارجه اروگوئه تصریح کرد: تاکنون ایران و اروگوئه 16 تفاهم نامه با یکدیگر امضا کرده اند و بنا داریم این تفاهمنامه ها حالت اجرایی یابد.

وی با اشاره به اینکه اروگوئه اساس صادرات و وارداتش کشاورزی است، گفت: ما می توانیم همکاریهایمان را در حوزه کشاورزی گسترش دهیم و توافق کرده ایم سالیانه 200 هزار تن برنج و 40 هزار تن گوشت به ایران صادر شود.

المگرو ابراز امیدواری کرد که سطح روابط تجاری دو کشور به حداکثر برسد.