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۲۰ فروردین ۱۳۹۰، ۱۳:۲۸

نزاع دسته جمعی در راس پرونده های محاکم گلستان است

نزاع دسته جمعی در راس پرونده های محاکم گلستان است

گرگان - خبرگزاری مهر: دادستان مرکز گلستان گفت: ضرب و جرح و نزاع دسته جمعی بیشتری شمار پرونده های ورودی به محاکم قضایی استان را تشکیل می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر  در گرگان، عباس پوریانی پیش از ظهر شنبه در کاروگروه رسانه و تبلیغات در حوزه قضایی گلستان افزود: سرقت بعد از نزاع های دسته جمعی رتبه دوم پرونده های ورودی به استان را تشکیل می دهد.

وی اظهار داشت: اعتیاد به مواد مخدر نیز در صدر پرونده های ورودی به محاکم قضایی استان قرار دارد و باید در کاهش این جرائم برنامه ریزی شود.
 
وی خاطرنشان کرد: بحث راه اندازی اردوگاه نگهداری معتادان پرخطر از جمله اقداماتی است که در دست پیگیری است.
 
دادستان مرکز گلستان تاکید کرد: رسانه ها در پیشگیری از وقوع جرم نقش بسزایی دارند و باید در این زمینه تعامل مطلوب داشته باشند.
 
پوریانی یادآورشد: پیشگیری از جرم تنها عهده قوه قضائیه نیست و این دستگاه به تنهایی قادر به این کار نیست.
 
وی افزود: دستگا قضایی دستگاه متولی در حوزه پیشگیری از جرائم است و در این زمینه کارگروه های هشت گانه برای پیشگیری از جرم در استان تشکیل شده است.
 
وی عنوان کرد: باید اطلاعات مردم در زمینه های مختلف بالا رود و هرچه آگاهی مردم بیشتر شود، شاهد کاهش وقوع جرم خواهیم بود.
کد مطلب 1284563

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