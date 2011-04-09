نزاع دسته جمعی در راس پرونده های محاکم گلستان است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عباس پوریانی پیش از ظهر شنبه در کاروگروه رسانه و تبلیغات در حوزه قضایی گلستان افزود: سرقت بعد از نزاع های دسته جمعی رتبه دوم پرونده های ورودی به استان را تشکیل می دهد.

وی اظهار داشت: اعتیاد به مواد مخدر نیز در صدر پرونده های ورودی به محاکم قضایی استان قرار دارد و باید در کاهش این جرائم برنامه ریزی شود.

وی خاطرنشان کرد: بحث راه اندازی اردوگاه نگهداری معتادان پرخطر از جمله اقداماتی است که در دست پیگیری است.

دادستان مرکز گلستان تاکید کرد: رسانه ها در پیشگیری از وقوع جرم نقش بسزایی دارند و باید در این زمینه تعامل مطلوب داشته باشند.



پوریانی یادآورشد: پیشگیری از جرم تنها عهده قوه قضائیه نیست و این دستگاه به تنهایی قادر به این کار نیست.

وی افزود: دستگا قضایی دستگاه متولی در حوزه پیشگیری از جرائم است و در این زمینه کارگروه های هشت گانه برای پیشگیری از جرم در استان تشکیل شده است.

وی عنوان کرد: باید اطلاعات مردم در زمینه های مختلف بالا رود و هرچه آگاهی مردم بیشتر شود، شاهد کاهش وقوع جرم خواهیم بود.