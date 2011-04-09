پارک آزادگان اسلام آباد کرج بازسازی شد

فرج الله ایلیات با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج، اظهارداشت: به منظور رفاه حال و خدمات رسانی بیشتر به مردم منطقه، پارک آزادگان به مساحت 11 هزار و 500 متر مربع با هزینه ای بالغ بر پنج میلیون ریال بازسازی و به بهره برداری می رسد.

وی افزود: احداث زمین بازی باکفپوش و لوازم استاندارد، نصب لوازم تندرستی،مسیرپیاده روی، فضای مناسب جهت استفاده خانواده ها درحاشیه پارک، احداث زمین بازی پیست اسکیت، احداث سرویس بهداشتی، نصب روشنایی، آبخوری و احداث فضای سبزمناسب از جمله مشخصات این پارک است.

این مسئول با تاکید بر اینکه سرانه فضای سبز در این منطقه باید افزایش یابد، خاطر نشان کرد: با بهره برداری از بزرگترین پارک محله ای همزمان با آغاز سال نو در مساحتی بالغ بر 15 هزار متر مربع وضعیت سرانه فضای سبز منطقه به استانداردهای لازم نزدیک می شود.

مدیر منطقه هشت شهرداری کرج یادآور شد: تا شرایط مطلوب برای رسیدن به فضای سبز مناسب فاصله داریم اما از همه امکانات و منابع جهت حفظ و توسعه فضای سبز استفاده خواهیم کرد.

وی گفت: مشارکت و همکاری شهروندان برای حفظ و نگهداری از پارکهای محله ای ضرورتی اجتناب ناپذیر است که باید بیش از پیش مورد توجه و دقت نظر قرار گیرد.