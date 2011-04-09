به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی ابطحی گفت: هم‌اندیشی بانوان فعال دفاع مقدس، با حضور راویان دفاع مقدس هر ماه در محل حوزه هنری استان تهران برگزار می‌شود و در نشست آتی دکتر سید بشیر حسینی به عنوان سخنران شرکت خواهد یافت.

وی افزود: پنجمین جلسه هم اندیشی به موضوع "هفت گام موفق تبلیغ" پرداخته می‌شود و همچنین کتاب "اینک شوکران 2" خاطرات شهید مصطفی طالبی به روایت همسر شهید با حضور معصومه رامهرمزی (راوی و نویسنده) نقد و بررسی خواهد شد.

ابطحی در ادامه با اشاره به برگزاری جلسات در سال90 گفت: در سال جدید نشستهای هم اندیشی طبق روال گذشته به صورت ماهانه انجام خواهد شد و در هر جلسه ضمن برگزاری کارگاه‌های روایتگری، به نقد و بررسی کتاب خاطرات شهدا و با حضور راوی کتاب پرداخته می‌شود.

گفتنی است این جلسات با حضور بانوانی همچون سیده زهرا حسینی راوی کتاب "دا "، معصومه رامهرمزی راوی کتاب" یکشنبه آخر" ، شمسی سبحانی راوی کتاب " از چند ده لا تا جنگ"، زهره ستوده راوی کتاب "پاییز 59 "، شهلا غیاثوند راوی کتاب "اینک شوکران3"، سهیلا فرجام فر راوی کتاب " کفشهای سرگردان"، مینا کمایی راوی کتاب " دختران اپی دی"، اشرف اسادات مساوات راوی کتاب " کنار رود خیم" و فرشته ملکی راوی کتاب "اینک شوکران 1 " برگزارمی‌شود.



