نمایش مراحل کامل چرخه هسته ای در دانشگاه شهید چمران اهواز

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن مروتی در ارتباط با این نمایشگاه گفت: نمایشگاه تخصصی دستاوردهای صنعت هسته‌ای امروز 20 فروردین مصادف با روز ملی فناوری هسته‌ای در دانشگاه افتتاح شد و تا 24 فروردین برپا خواهد بود.

وی گفت: دانشگاه شهید چمران اهواز همگام با کشور در عرصه تولید علم و به عنوان یک پتانسیل خوب علمی در جنوب غرب کشور محسوب می‌شود از این رو با همکاری سازمان انرژی اتمی مقرر شد این نمایشگاه کاملا تخصصی را برگزار می کند. سرپرست دانشگاه شهید چمران اهواز خاطرنشان کرد: در این نمایشگاه که مقدمات برپایی آن از بهمن ماه آغاز شد، مراحل کامل چرخه هسته‌ای از استخراج سنگ اورانیوم تا تولید سوخت هسته‌ای به طور عملی نمایش داده می‌شود.