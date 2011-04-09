وزرای خارجه ایران و اروگوئه دخالت نظامی در بحرین را محکوم کردند

به گزارش خبرنگار مهر علی اکبر صالحی و لوئیز المگرو وزرای امور خارجه ایران و اروگوئه در پایان مذاکرات خود در خصوص محورهای توافقات تاکید کردند که دو کشور همکاریهای تجاری و اقتصادی را گسترش خواهند داد.

علی اکبر صالحی با اشاره به اینکه مذاکره با وزیر خارجه اروگوئه حدود دو ساعت به طول انجامید، گفت: اروگوئه کشور بسیار مهمی در آمریکای لاتین به شمار می رود و عضو مرکوسور از اتحادیه های مهم آمریکای لاتین متشکل از اروگوئه، برزیل، آرژانتین بوده و بازار تجاری بزرگی به شمار می رود.

وی ادامه داد: اروگوئه از نظر اقتصادی و کشاورزی و دامداری در وضعیت خوبی است و دو کشور می توانند مکمل هم باشند و در ابعاد صنعتی و تکنولوژیک می توانیم همکاری داشته باشیم.

صالحی گفت: هم اکنون سطح همکاریهای اقتصادی دو کشور قابل توجه نیست و امیدواریم به چند برابر برسد.

وی همچنین عنوان کرد که در مذاکره با همتای اروگوئه ای اش در خصوص موضوعات منطقه ای تبادل نظر شده است.

وزیر خارجه افزود: در خصوص مسئله بحرین با وزیر خارجه اروگوئه تبادل نظر شد ما معتقدیم که رفتارهای دوگانه از سوی غرب صورت می گیرد که یک جا نیرو می فرستند تا از مردم حمایت کنند جای دیگر نیرو می فرستند تا بر علیه مردم استفاده شود، این یک تضاد آشکار است و نشان از این دارد که هیچکدام از رفتارهای غربی برای مصلحت مردم نیست بلکه در راستای منافع خودشان است و امیدواریم این رویه اصلاح شود.

وی توسعه تبادلات علمی، فرهنگی و صنعتی را از جمله محورهای مورد توافق در مذاکرات با وزیر خارجه اروگوئه عنوان کرد.

صالحی همچنین اعلام کرد که به زودی کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور برگزار خواهد شد.

در این دیدار لوئیز المگرو نیز تصریح کرد: در دیدار با وزیر خارجه ایران در خصوص گسترش روابط دیدار پرثمری انجام شد و توافقنامه ای نیز امضا کردیم.

وی تاکید کرد که روابط دوستی ایران و اروگوئه دیرینه است.

وزیر خارجه اروگوئه در خصوص تحولات خاورمیانه و شمال آفریقا نیز گفت: ما مخالف هر گونه مداخله خارجی در کشورهای لیبی و بحرین هستیم و در مجموع با مداخله نظامی در این کشورها مخالفیم.