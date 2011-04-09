افزایش 20 درصدی مستمری مددجویان/ اختصاص بودجه ویژه برای معلولان

به گزارش خبرنگار مهر، صادق محصولی در حاشیه مراسم تجلیل از پرستاران نمونه مراکز درمانی تامین اجتماعی افزود: اعتبار ویژه ‌ای برای ارتقای کیفیت بیمه‌های پایه و افزایش سطح خدمات ارائه شده از سوی این بیمه‌ها در سال جاری در نظر گرفته شده است.



اختصاص بودجه ویژه برای اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان



وی افزود: ردیف بودجه ویژه ای نیز برای اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان برای اولین بار در بودجه سال جاری درنظر گرفته شده است.

سهمیه بنزین معلولان هنوز در اختیار سازمان بهزیستی قرار نگرفته است

وی در مورد سهمیه بنزین معلولان نیز گفت: سهمیه بنزین معلولان هنوز در اختیار سازمان بهزیستی قرار نگرفته و وزارت رفاه پیگیر این موضوع است و به محض این که این سهمیه از طریق وزارت نفت در اختیار سازمان بهزیستی قرار بگیرد، نسبت به پرداخت آن اقدام می شود.

به گفته وی، ستاد حمل و نقل و مدیریت سوخت کشور ابلاغیه‌ای در این‌ باره به وزارت نفت داشته است و منتظر پرداخت این سهمیه از سوی وزارت نفت هستیم.