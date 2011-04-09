افزایش 20 درصدی مستمری مددجویان/ اختصاص بودجه ویژه برای معلولان

به گزارش خبرنگار مهر، صادق محصولی در حاشیه مراسم تجلیل از پرستاران نمونه مراکز درمانی تامین اجتماعی افزود: اعتبار ویژه ای برای ارتقای کیفیت بیمههای پایه و افزایش سطح خدمات ارائه شده از سوی این بیمهها در سال جاری در نظر گرفته شده است.
اختصاص بودجه ویژه برای اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان
وی افزود: ردیف بودجه ویژه ای نیز برای اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان برای اولین بار در بودجه سال جاری درنظر گرفته شده است.
سهمیه بنزین معلولان هنوز در اختیار سازمان بهزیستی قرار نگرفته است
وی در مورد سهمیه بنزین معلولان نیز گفت: سهمیه بنزین معلولان هنوز در اختیار سازمان بهزیستی قرار نگرفته و وزارت رفاه پیگیر این موضوع است و به محض این که این سهمیه از طریق وزارت نفت در اختیار سازمان بهزیستی قرار بگیرد، نسبت به پرداخت آن اقدام می شود.
به گفته وی، ستاد حمل و نقل و مدیریت سوخت کشور ابلاغیهای در این باره به وزارت نفت داشته است و منتظر پرداخت این سهمیه از سوی وزارت نفت هستیم.
وزیر رفاه با اشاره به اینکه پرداخت مستمری از طریق سازمان هدفمندی یارانه ها بستگی به مصوب شدن این بند در مجلس دارد گفت: پیشبینی پرداخت متمرکزمستمری ها ازاین طریق به دلیل این است که همپوشانیهای احتمالی در پرداخت برطرف شود چرا که این سازمان پرداختهای خود را با استفاده از کد ملی انجام میدهد و استدلال معاونت نظارت راهبردی رئیسجمهور در این باره به منظور برطرف کردن خطاهای احتمالی در پرداخت بوده است.
وزارت رفاه موافق پوشش خدمات روانشناسی در بیمههای پایه است
وی درباره پوشش خدمات روانشناسی در بیمههای پایه نیز افزود: وزارت رفاه موافق این امر است درصوریتکه بتواند اعتبارات آن را پیشبینی کند.
به گفته محصولی، در بودجه سازمان خدمات درمانی و نیز وزارت بهداشت منابع ویژهای برای بیماران خاص پیشبینی شده، همچنین از محل هدفمندسازی یارانهها نیز اعتباری به این منظور پیشبینی شده است.
اجرای طرح پزشک خانواده به صورت پایلوت در سه استان
وزیر رفاه با اشاره به اینکه طرح پزشک خانواده به صورت پایلوت در سه استان کشور اجرا می شود افزود: به منظور کشوری شدن طرح پزشک خانواده تا پایان سال نقاط قوت و ضعف این طرح مشخص می شود.
افزایش 10 درصدی یارانه اقشار آسیبپذیرابلاغ نشده است
محصولی در مورد افزایش 10 درصدی یارانه اقشار آسیبپذیر در مرحله بعدی واریز یارانههای نقدی تاکید کرد: هنوز مطلبی در این باره از سوی سازمان هدفمندسازی یارانهها ابلاغ نشده است.
وی گفت: بیمه ایرانیان کلیه خدماتی را که سایر صندوقهای بیمهای خدمات درمانی ارائه میکند پوشش میدهد و مشکل نارضایتی مردم مختص بیمه ایرانیان نیست، بلکه خدمات کلیه بیمههای پایه باید ارتقا یابد.
محصولی تاکید کرد: به دنبال گسترش خدمات درمانی بیمهها در حوزه روانشناسی و روانپزشکی هستیم و این موضوع در طرح ارتقای کمی و کیفی بیمههای پایه مدنظر قرار گرفته است.
بررسی پوشش داروهای جدید گیاهی در شورای عالی بیمه
وزیر رفاه در مورد وعده وزارت بهداشت در ارتباط با پوشش داروهای جدید گیاهی از سوی بیمهها افزود: هرگونه افزایش ارائه خدمات باید به تصویب شورای عالی بیمه برسد و این موضوع نیز در دبیرخانه این شورا در دست بررسی است.
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