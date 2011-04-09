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۲۰ فروردین ۱۳۹۰، ۱۳:۲۹

آیت الله طبرسی:

سرمایه گذاری در بخش صنعتی مازندران پایین است

سرمایه گذاری در بخش صنعتی مازندران پایین است

ساری - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در مازندران، میزان سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن استان را پایین دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی پیش از ظهر شنبه در دیدار مدیر عامل، معاونان و کارکنان شرکت شهرکهای صنعتی مازندران با وی در ساری با تقدیر از تلاش مجموعه شرکت شهرکهای صنعتی درخصوص رفع نیاز صنعتگران استان افزود: جذب سرمایه گذار و ایجاد اشتغال در بخش صنعت مازندران باید بیشتر شود.

وی خاطر نشان کرد: در سال جدید که توسط مقام معظم رهبری مزین به نام "سال جهاد اقتصادی" شده، باید به جذب بیشتر سرمایه گذار در منطقه اهتمام کرده تا با همکاری شرکت شهرکهای صنعتی و سایر دستگاههای مرتبط، گامهای بلندی در جهت تولید فزاینده و اشتغال جوانان مستعد مازندران برداشته شود.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران گفت: با همت و تلاش کارکنان شرکت، شرایط لازم برای آماده سازی بسترهای مناسب جهت سرمایه گذاری و اشتغال در سطح شهرکها و نواحی صنعتی مازندران فراهم شده است.

ابراهیم گوهردهی افزود: انجام پروژه گاز رسانی به شهرکها و نواحی صنعتی، تکمیل زیرساختهای لازم، راه اندازی شهرک تخصصی، راه اندازی شهرک خصوصی و جذب سرمایه گذار در سطح استان از مهم ترین برنامه های شرکت شهرکهای صنعتی مازندران در سال جاری است.

مازندران سه میلیون نفر جمعیت دارد.

کد مطلب 1284570

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