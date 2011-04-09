اولویت های اعزام به حج تمتع اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تمام کسانی که قبض ودیعهگذاری علیالحساب حج تمتع را تا تاریخ 20 فروردینماه 1384 دارند و همچنین تمام متولدان سال 1310 و پیش از آن که قبض ودیعهگذاری علیالحساب حج در یکی از شعب بانک ملی ایران را تا تاریخ 29 اسفندماه 1386 دارند، میتوانند از 25 فروردینماه امسال به کاروانها مراجعه کنند.
الف ـ مشمولان تشرف:
1ـ کلیه دارندگان قبوض ودیعهگذاری علیالحساب حج تمتع یکمیلیون تومانی که تا تاریخ 20 فروردینماه 1384 در یکی از شعب بانک ملی ودیعهگذاری کردهاند، از این رو:
1ـ1 آن دسته از متقاضیانی که اسناد ثبت نامی سالهای 1360 و 1363 ( با مبالغ 180،000 و 200،000 و 250،000 و 270،000 ریالی) را دارند، باید ضمن مراجعه به دفتر حج و زیارت استان مربوط برای تبدیل سند خود به قبض ودیعهگذاری یکمیلیون تومانی و استفاده از تسهیلات متعلقه اقدام و برای دریافت قبض جدید به شعبه بانک معرفیشده از سوی حج و زیارت استان مراجعه کنند.
1ـ2 اسناد هشتمیلیون ریالی مربوط به سال 1377 و منتهی به 31 فروردینماه 1378. دارندگان اینگونه اسناد باید پیش از مراجعه به مدیر کاروان به یکی از شعب بانک ملی مجهز به شبکهی سیبا و با استفاده از تسهیلات و یارانه مربوطه (3,000،000 ریال) مراجعه و نسبت به تبدیل قبض ودیعهگذاری خود به قبض 10،000،000 ریالی اقدام کنند.
1ـ3 اسناد هشتمیلیون ریالی از اول اردیبهشتماه 1378 تا 29 اسفندماه 1387. دارندگان اینگونه اسناد باید قبل از مراجعه به مدیر کاروان به یکی از شعب بانک ملی مجهز به شبکهی سیبا مراجعه و با احتساب سود متعلقه نسبت به تبدیل سند خود به ودیعهگذاری حج تمتع 10،000،000 ریالی اقدام کنند.
2ـ کلیه متولدان سال 1310 و سالهای ماقبل که دارای قبض ودیعهگذاری علی الحساب 10،000،000 ریالی از 21 فروردینماه 1384 تا 29 اسفندماه 1386 باشند. اسناد انتقالی (حتا از بستگان درجهی یک) مشمول این بند نمیشود.
3ـ بستانکاران سازمان: افراد واجد شرایط دارای اولویت تشرفی که در سالهای گذشته در کاروان پذیرش شده و مشرف نشدهاند باید ابتدا به دفتر حج و زیارت استان مراجعه تا وفق دستورالعملهای سازمان نسبت به پایدار کردن قبض ودیعهگذاری مربوط از طریق مراجعه به شعب بانک ملی وفق ضوابط اقدام لازم برای ایشان معمول شود. بدیهی است اینگونه اسناد بعد از تبدیل به قبض ودیعهگذاری 10میلیون ریالی جدید از سوی بانک نسبت به ظهرنویسی آن با ذکر سابقهی اولویت و شمارهی قبض اولیه، اقدام و ممهور به مهر بانک خواهد شد.
ب ـ تاریخ پذیرش در کاروانها:
اسامی، آدرس و تلفن مدیران منتخب کاروانهای حج سال جاری روز سهشنبه 23 فروردینماه 1390 برای کلیهی استانها و چهارشنبه 24 فروردینماه 1390 برای استانهای تهران، قم و البرز از طریق جراید محلی اعلام خواهد شد. ضمناً زمان پذیرش متقاضیان دارای اولویت تشرف در کاروانها برای تمام استانها به غیر از تهران، قم و البرز روز پنجشنبه 25 فروردینماه 1390 و برای استانهای تهران، قم و البرز روز جمعه 26 فروردینماه تا 10 روز بعد خواهد بود.
تذکر مهم
1ـ چنانچه در زمان تعیینشده برای مراجعهی افراد به کاروانهای مربوط، ظرفیت کاروانهای استان تکمیل نشود، سازمان حج و زیارت از اولویتهای بعدی دعوت بهعمل خواهد آورد. لذا تأکید میشود دارندگان قبوض دارای اولویت حتماً در مدت مقرر به کاروانها مراجعه کنند.
2ـ توصیه میشود متقاضیان در هنگام انتخاب کاروان دقت کافی را از جهات مختلف (همراهی با اقوام و آشنایان، شرایط مختلف کاروان و ...) معمول دارند، زیرا ظرفیت و قیمت کاروان با توجه به شرایط، تعیین شده است و جابهجایی کاروان پس از ثبت نام امکانپذیر نیست.
ج ـ نحوه مراجعه و ثبت نام متقاضیان:
امسال تمهیداتی در نظر گرفته شده است که متقاضیان اعزام به حج تمتع علاوه بر مراجعه حضوری به کاروانهای مجاز (در زمان مقرر) بتوانند در صورت تمایل از ظرفیت 50 درصدی هر کاروان که امکان ثبت نام بهصورت غیرحضوری را دارد، با مراجعه به آدرس اینترنتی http://haj90.haj.ir از منزل یا هر جای دیگر نسبت به انجام مراحل ثبت نام در کاروان (شهر / شهرستان) استان محل سکونت خود بهصورت غیرحضوری اقدام کنند.
توجه: پس از ثبت نام متقاضی از طریق سامانهی فوق (غیرحضوری) باید برای پیگیری و مراجعه به کاروان نسبت به اخذ کد رهگیری و رسید ثبت نام که حاوی تذکرات و نکات ضروری است، اقدام کند و اصل قبض ودیعهگذاری خود را به مدیر کاروان تحویل دهد.
توجه: افرادی که قصد نامنویسی از طریق مراجعه حضوری به کاروان را دارند، میتوانند کاروانهای مورد نظر خود را از روزنامه یا سامانهی فوق انتخاب و سپس مراجعه کنند.
د ـ مدارک مورد نیاز برای نامنویسی در کاروان:
اصل و کپی قبض ودیعهگذاری حج تمتع مطابق بند «الف» این اطلاعیه. اصل شناسنامه و تصویر از تمام صفحات آن. دو قطعه عکس 4×6 مشابه عکس گذرنامه یا تصویری که ششماه از تاریخ آن نگذشته باشد. اصل و کپی کارت ملی یا شمارهی تأییدشدهی آن.
تذکرات ضروری و لازم
الف ـ متقاضیان پس از نامنویسی باید رسید مربوط را از مدیر کاروان دریافت و نزد خود نگهداری کنند.
ب ـ چنانچه نشانی و تلفن متقاضی نسبت به زمان ثبت نام اولیه در بانک تغییر کرده باشد، باید آدرس و شماره جدید تلفن را هنگام ثبت نام به مدیر کاروان اعلام کنند.
ج ـ متقاضیان محترم مطابق برنامه اعلامشده و در مهلت مقرر ظرف چهار روز باید به پزشک کاروان مراجعه و اقدامات مربوط به معاینات خود را انجام دهند. بدیهی است در صورت تأخیر متقاضی در این خصوص، مدیر کاروان اجازه خواهد داشت نسبت به جایگزینی او از دیگر متقاضیان واجد شرایط اقدام کند.
د ـ تحویل فرم واریزی هزینه مابهالتفاوت سفر به متقاضی، پس از انجام معاینات پزشکی و تأیید استطاعت جسمی از سوی پزشک با مراجعه به دفتر کاروان یا سایت اینترنتی فوق امکانپذیر خواهد بود.
ه ـ متقاضیان پس از دریافت فرم واریزی هزینهی مابهالتفاوت سفر باید حداکثر ظرف هفت روز با مراجعه به یکی از شعب بانک ملی نسبت به واریز وجه هزینه سفر اقدام کنند و در صورت تأخیر، مدیر کاروان اجازهی جایگزینی متقاضی جدید را خواهد داشت.
ه ـ گذرنامه:
نظر به اینکه در حج تمتع از گذرنامه بینالمللی انفرادی برای تشرف به حج تمتع استفاده خواهد شد. لذا متقاضیان واجد شرایط لازم است در صورت نداشتن گذرنامه بینالمللی از هماکنون برای اخذ گذرنامهی جدید اقدام کنند و کسانی که دارای گذرنامه با تاریخ اعتبار کمتر از 10 اردیبهشتماه 1391 هستند، باید نسبت به تمدید یا تعویض گذرنامهی خود اقدام کنند.
تذکر مهم
بهلحاظ شرایط خاص سفر حج تمتع و سهولت در اخذ روادید و برخی دیگر از امور اجرایی حج، ضروری است متقاضیان محترم دارای گذرنامه بینالمللی انفرادی بوده و حداکثر تا نیمهی تیرماه سال جاری با اعلام قبلی مدیر کاروان آن را به کاروان مربوط تحویل دهند. ضمناً به اطلاع متقاضیان محترم میرساند با هماهنگی بهعمل آمده با ادارههای گذرنامه ناجا در استانهای مختلف برای تسریع در صدور گذرنامهی حجاج، دفاتر «پلیس + 10» در زمینهی تعویض یا دریافت گذرنامه جدید همکاری لازم را مبذول خواهند داشت.
وـ هزینهی تشرف:
هزینهی قطعی سفر هر کاروان بر مبنای مخارج ارزی و ریالی برای هر زائر محاسبه و انجام شده است که مبلغ قطعی آن در اطلاعیهی استانی برای هر کاروان درج خواهد شد. بنابراین از آنجایی که ودیعهی اولیه دریافتشده توسط بانک ملی بهصورت علیالحساب بوده است، لذا مدیران کاروان هنگام ثبت نام متقاضی برگه واریز قطعی هزینهی سفر ویژهی حج تمتع سال 1390 را برای مراجعه به بانک و واریز هزینه به متقاضی تحویل خواهد داد.
ضمناً زائران علاوه بر پرداخت هزینه مابهالتفاوت به بانک ملی و دریافت قبض مخصوص هزینهی سفر حج تمتع، وجوه مربوط به هزینههای آموزش و مخارج دفتر مدیر کاروان را که به تناسب استان مربوط برآورد و تعیین شده است، باید مستقیماً به حساب بانکی مدیر کاروان واریز و قبض آن را به او تحویل دهند و در نتیجه، ضرورتی به پرداخت هیچگونه وجه نقد دیگری به مدیر کاروان نخواهد بود.
توضیح: براساس دستورالعمل سازمان برای هزینههای شخصی زائران مانند تهیه ساک، لباس احرام، پتو، هزینه انتقال به فرودگاه و ... مدیر کاروان موظف است در اولین جلسهی آموزشی با همکاری و همفکری سه نفر از افراد برگزیده از سوی زائران به تهیه ملزومات سفر (با هزینهی زائران) اقدام کند و نظارت بر اینگونه هزینهها نیز برعهدهی سه نفر نماینده زائران خواهد بود.
زـ اقدامات انجامشده برای اسکان زائران:
1ـ با توجه به اینکه در حج تمتع بسیاری از امور از جمله مسکن حجاج براساس مقررات وزارت حج عربستان ساماندهی و به اجرا گذاشته میشود و سازمان حج و زیارت برای انتخاب هتلها و یا تقسیم ظرفیتها با محدودیت روبهرو است. بنابراین مقررات وزارت حج عربستان سعودی که سرانهی متراژ اسکان حجاج در مدینه منوره را 5 / 4 و در مکه مکرمه 4 مترمربع با احتساب فضای خدماتی در ساختمان و هتل تعیین کرده، نسبت به تأمین محل اسکان حجاج اقدام شده است.
2ـ امسال با تلاش بسیار امکان اسکان 100 درصد زائران در هتلهای منطقه مرکزی مدینهی منوره و نزدیک به حرم شریف نبوی (ص) فراهم شده است. بنابراین با توجه به اینکه شرایط اسکان زائران در مکهی مکرمه با مدینه متفاوت است و با توجه به استقبال زائران سال گذشته از امکانات اقامتی با شرایط بهتر و درخواست افزایش کیفیت بیشتر در مکه مکرمه، این سازمان برای تامین درصد بیشتری هتل با شرایط و امکانات بهتر اقدام کرد. بنابراین در حج امسال بخش عمدهای از زائران در ساختمانها و هتلهای حج گذشته اسکان خواهند یافت و برای تشرف به مسجدالحرام از اتوبوسهای مخصوص زائران ایرانی که از مناطق مختلف به ایستگاههای اطراف حرم تردد میکنند، استفاده خواهند کرد.
3ـ با توجه به این مطالب، هزینهی مسکن هر زائر با توجه به ساختمان محل اسکان در مدینه منوره و مکهی مکرمه محاسبه و تعیین شده است. بنابراین یکی از دلایل مهم تفاوت هزینههای هر کاروان، مکان اقامت آنها در هریک از دو شهر یادشده است.
1ـ همانگونه که اشاره شد، تفاوت هزینههای کاروانها ناشی از اختلاف قیمت اجارهی مسکن، ایستگاه پرواز و.... است. بنابراین پس از واریز وجه هزینهی سفر به بانک، امکان بازگرداندن مابهالتفاوت پرداختی در اسرع وقت ممکن نیست. مضافاً اینکه به دلیل ایجاد مشکلات اجرایی، جابهجایی در کاروان مقدور نیست. بر این اساس به متقاضیان محترم ثبت نام در کاروانها توصیه میشود از ابتدا دقت کافی در انتخاب کاروان مورد نظر خود داشته باشند.
2ـ در صورت اخذ مجوزهای لازم از سوی مبادی ذیربط انشاءالله تمام زائران مدینهی اول از ایستگاههای پروازی تعیینشده مستقیماً به مدینه منوره اعزام و از طریق جده به ایستگاههای پروازی خود بازخواهند گشت. همچنین زائران مدینه دوم نیز از ایستگاههای پروازی خود مستقیماً به جده اعزام میشوند و در مراجعت از فرودگاه مدینه بازخواهند گشت. این اقدام با توجه به مقررات دولت عربستان و عدم ورود یا خروج از فرودگاه جده در یک نوبت، در آسایش و رفاه زائران از طریق کاهش سفر بین شهری و توقف در سطح فرودگاه جده مؤثر است.
ح ـ نحوهی دریافت مبلغ وجه قربانی زائران:
پس از توافق با بانک توسعهی اسلامی در عربستان و نهایی شدن قیمت آن به اطلاع متقاضیان خواهد رسید که مبلغ قطعی در زمان مقتضی از سوی زائران به حسابی که از طرف مدیر کاروان به آنها اعلام خواهد شد، باید واریز شود.
ط ـ نقل و انتقال اسناد:
با توجه به بخشنامه شماره 15885/34/1 در 27 آذرماه 1378 سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور و نیز مندرجات ظهر قبوض ودیعهگذاری حج تمتع، آن دسته از افرادی که بنا به هر دلیلی تمایل دارند اسناد حج تمتع خود را به بستگان درجه یک شامل پدر، مادر، فرزند، خواهر، برادر و همسر واگذار کنند، باید قبل از ثبت نام در کاروان، ابتدا به یکی از دفاتر خدمات زیارتی مراجعه و نسبت به درج اطلاعات و طی مراحل بعدی انتقال مربوط اقدام کنند.
تذکر: آن دسته از زائران که قبلاً با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی قبض ودیعهگذاری خود را به احدی از بستگان درجه اول خود واگذار کردهاند نیز باید حتماً با در دست داشتن اسناد مربوط به یکی از دفاتر خدمات زیارتی مراجعه کنند تا اطلاعات آنها در سیستم جامع نقل و انتقال درج شود و سپس برای تغییر قبض ودیعهگذاری به نام فرد انتقال گیرنده (احدی از بستگان درجه اول) به بانک ملی مراجعه کنند. تأکید میشود که در صورت طی نکردن این مراحل، امکان ثبت نام در هیچیک از کاروانها برای فرد انتقال گیرنده فراهم نخواهد شد.
ی ـ شرایط تشرف مشمولان وظیفه، نظامیان، مقامات و مدیران دستگاههای دولتی:
شرایط خروج از کشور مشمولان وظیفه، نیروهای نظامی و انتظامی تابع مقررات مربوط خواهد بود و سفر آن دسته از مقامات و مدیران دستگاههای اجرایی و نیز فرمانداران و بخشداران که قبلاً به حج تمتع مشرف شدهاند تابع مفاد بخشنامه شماره61689/481 در چهارم دیماه 84 دبیر هیأت دولت خواهد بود.
نظر شما