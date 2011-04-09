به گزارش خبرنگار مهر، محمدی زاده صبح شنبه در نشستی خبری در پاسخ به خبرنگاران در مورد ضعف سازمان محیط زیست در آ‌موزش عمومی گفت: این سازمان هرچند در آموزش‌های تخصصی به مدیران و نیروهای تخصصی موفق بوده ولی در آموزش‌های عمومی عملکرد مثبتی نداشته است.



اختصاص 20 میلیون تومان به مراکز محیط زیست برای فرهنگسازی

وی افزود: این سازمان در سال 90 با اختصاص 6 میلیارد تومان و پرداخت سهم 20 میلیون تومان به هر مرکز محیط زیست فرهنگسازی مسایل زیست محیطی را در دستور کار سال 90 قرار داده است که این بودجه با توجه به کم بودنش بی‌سابقه است.

انتخاب منطقه "سمسکنده" به عنوان زیستگاه ببر مازنداران

رئیس سازمان محیط زیست کشور در پاسخ به این پرسش که آیا ببر مازندران به میانکاله می‌ورد؟ گفت: زیستگاه ببر مازندران است و آخرین ببری هم که دیده شده در گلستان بوده است ولی برخی از کارشناسان معتقدند که ببر نباید در میانکاله باشد زیرا در میانکاله بیش از 200 صیاد و شرکت صیادی وجود داشته و دامپروری در حال فعالیت است که حضور ببرها در این منطقه به صلاح نیست.

وی افزود: با اینکه آماده سازی زندگی ببرها در میانکاله انجام شده است دو مکان دیگر هم برای زندگی ببرها در نظر گرفته شده که احتمالاً منطقه "سمسکنده" انتخاب می‌شود.

محمدی زاده در مورد مصدوم شدن یک پلنگ و همچنین شکستن فک این پلنگ در خراسان شمالی گفت: اقدامات درمانی پلنگ به سرعت انجام شده و با نصب ردیاب هم اکنون در زیستگاهش آزاد شده است.

تکذیب سقوط جایرو پلنت به دلیل مشکل فنی

رئیس سازمان محیط زیست آخرین وضعیت پرونده حادثه سقوط جایرو پلنت و مرگ یک خلبان و همچنین ترور چند نفر از محیط بانان گفت: اینکه برخی از رسانه‌ها عنوان کرده‌اند که سقوط جایرو پلنت مربوط به نقص فنی بوده و این وسیله مجوز پرواز نداشته است، صحیح نیست زیرا براساس گزارش رئیس سازمان محیط زیست تهران تمامی مجوزهای لازم برای گشت محیط زیست توسط این وسیله صادر شده بود.

وی گفت: هم اکنون این پرونده در ستاد فرماندهی کل قوا در حال پیگیری است ولی آنچه شاهدان عینی و همکاران خلبان گفته‌اند آن است که در یک آن خلبان به زمین خیلی نزدیک می‌شود که دو احتمال دارد یا اینکه قصد انجام عملیات آکروباتیک را داشته و یا اینکه کنترل وسیله از دستش خارج شده است ولی قطعاً پرنده قبل از پرواز ایراد فنی نداشته است.



عاملان ترور محیط بانان ضد انقلاب و منافق بودند

محمدی زاده در مورد حادثه ترور محیط بانان در کردستان گفت: این افراد ضد انقلاب و منافق بودند و ربطی به قاچاق ندارد.



سازمان محیط زیست خواهان ادغام سازمان هواشناسی و سازمان جنگل‌ها است

رئیس سازمان محیط زیست کشور از ارایه پیشنهاد ادغام برخی از سازمان‌ها به سازمان محیط زیست به شورای عالی اداری خبر داد و افزود: پیشنهاد سازمان محیط زیست آن است که سازمان هواشناسی و سازمان جنگل‌ها و مراتع با سازمان محیط زیست ادغام شود. همچنین بخشی از فعالیت‌های وزارت کشاورزی و شیلات به این سازمان اضافه شود زیرا وظیفه وزارت جهاد کشاورزی تولید است و همچنین شیلات هم نمی تواند از ذخایر دریایی مراقبت لازم را داشته باشد.

شهرداری به جای انتقال درختان را قطع می کند

محمدی زاده در پاسخ به این پرسش که سازمان محیط زیست در مورد قطع درختان در بزرگراه صدر چه اقدامی انجام داده است، گفت: قطع درختان در تهران مربوط به مجوز شهرداری است و این یک اشکال قانونی است. بنده زمانی که در شهرداری تهران بودم براساس کمیسیون ماده 10 باغات، مجوز کاشت یا قطع درخت را می‌توانستم صادر کنم ولی در همان دوران از کشور آلمان دستگاه‌های انتقال درخت را خریداری کردیم تا درختان را حتی درختان 20 ساله را انتقال دهیم ولی هم اکنون در شهرداری تهران به جای انتقال درخت درختان را قطع می‌کنند.

برنامه های نجات دریاچه ارومیه

وی جابجایی آب به مقدار 700 میلیون متر مکعب و واریز آن به دریاچه ارومیه، اصلاح شیوه‌های آبیاری با فناوری نوین و صرفه جویی تا یک میلیارد متر مکعب و همچنین بارور کردن ابرها توسط وزارت نیرو را از مهمترین اقدامات در حال انجام برای نجات دریاچه ارومیه عنوان کرد.