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۲۰ فروردین ۱۳۹۰، ۱۶:۳۴

آستان قدس رضوی سالانه بیش از 500 تن گوشت قرمز به بازار عرضه می کند

آستان قدس رضوی سالانه بیش از 500 تن گوشت قرمز به بازار عرضه می کند

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر بخش کشاورزی آستان قدس رضوی از عرضه 500 تن گوشت به صورت سالیانه به بازار مصرف خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، عبدالله قصاب محمدآبادی عصر شنبه در جمع خبرنگاران نظارت بر امور فعالیت‌های کشاورزی و باغبانی در قالب 10 واحد تحت پوشش سازمان اقتصادی را مهم‌ترین وظیفه این بخش است.

وی خاطر نشان کرد: افزایش بهره‌وری از منابع تولید آب، خاک، نهادهای کشاورزی و ماشین‌آلات، بالابردن راندمان تولید در واحد سطح با استفاده از ارقام مطلوب و مناسب، بهینه‌سازی روش‌های تولید و مدیریت عملیات کشاورزی از مهم‌ترین اهداف مرکز هلدینگ کشاورزی آستان قدس رضوی است.

وی افزود: هلدینگ کشاورزی سازمان اقنصادی رضوی بزرگ‌ترین، مدرن‌ترین و پربازده‌ترین هلدینگ کشاورزی شرق کشور است.

قصاب محمدآبادی در ادامه به 10 شرکت تحت پوشش هلدینگ در محدوده شهرستان‌های مشهد، گناباد، تربت حیدریه، اسفراین، چناران، سرخس، سمنان، دامغان و ساری اشاره کرد که در زمینه‌های زراعت، باغبانی و دامپروری "گوسفند داری"، شیلات و جنگل‌داری به فعالیت مشغول هستند.

وی گفت: هلدینگ کشاورزی آستان قدس رضوی سالانه در سطح بیش از 10 هزار هکتار اقدام به کشت محصولات مختلف نظیر گندم، جو، یونجه، ذرت علوفه‌ای، پنبه، چغندرقند، گوجه‌فرنگی، خربزه و هندوانه می کنیم.

محمدآبادی اظهار داشت: در بخش باغی نیز محصولاتی شامل سیب، گلابی، آلو، زردآلو، هلو، شلیل و حدود 1200 هکتار باغ پسته وجود دارد که حاصل این فعالیت‌ها تولید سالانه 135 هزارتن محصولات مختلف زراعی، 35 هزار تن محصولات باغی و یک هزار تن پسته‌ است.

کد مطلب 1284580

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