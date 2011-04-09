محمود شیعی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد پیروزی تیم فوتبال پیکان برابر صبای قم ضمن بیان مطلب فوق گفت: بازیکنان ما در دقایق پایانی عملکرد بسیار خوبی داشتند و با استفاده از موقعیت‌های خود شکست را با پیروزی عوض کرده و 3 امتیاز حساس این دیدار را کسب کردند.

وی در مورد اتفاقاتی که در دقایق پایانی این تیم رخ داد، اظهار داشت: در آن دقایق دروازه‌بان صبا به خاطر اعتراض به داور اخراج شد و آنها با توجه به اینکه 3 تعویض خود را انجام داده بودند، مدافعانشان را درون دروازه قرار داده و در نهایت بازیکنان ما از این موقعیت برای رسیدن به پیروزی استفاده کردند.

مدیرعامل باشگاه پیکان خاطرنشان کرد: اگر بحثی خارج از فوتبال در این بازی وجود داشت، تیم صبا جلو نمی‌افتاد. ما نه روحیه این کارها را داریم و نه وارد این بحث‌ها می‌شویم زیرا رعایت اخلاق و ارائه فوتبال جوانمردانه برای ما از همه چیز مهم‌‍تر است.

شیعی با بیان اینکه گل تساوی پیکان در این دیدار کاملا صحیح بود، در مورد عملکرد ضیایی سرمربی جدید این تیم افزود: وی شهامت بسیار خوبی داشت زیرا زمانیکه عقب افتادیم، 3 تعویض تقریبا همزمان انجام داد و توانست ورق را برگندانده و شرایط بازی را به سود تیم ما تغییر دهد و در نهایت همین مسئله باعث پیروز ما شد.

وی تصریح کرد: شرایط ما برای حفظ سهمیه تیم در لیگ سخت است اما با این پیروزی امیدوار شدیم. ضمن اینکه روحیه بازیکنان هم افزایش یافت تا با انگیزه بیشتری خود را مهیای دیدار هفته آینده برابر صنعت نفت آبادان کنند.

مدیرعامل باشگاه پیکان در پایان گفت: اگر در این دیدار مساوی می‌کردیم یا می‌باختیم، وضعیت‌مان برای بقا در لیگ سخت می‌شد. این پیروزی باعث شد رقابت در پائین جدول بیشتر شود و تا تیم نفت تهران در گروه مرگ قرار بگیرند و 8 تیم همچنان در خطر سقوط قرار گرفته باشند.

تیم فوتبال پیکان قزوین با پیروزی 3 بر 2 برابر صبای قم در حال حاضر با 29 امتیاز در رده هفدهم لیگ برتر قرار گرفته است که فاصله این تیم با تیم نفت که رده یازدهم را از آن خود کرده تنها 3 امتیاز است.