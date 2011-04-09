تخصیص زمین در خراسان جنوبی جهت ایجاد مرکز عرضه دام ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمدابراهیم افشاری پیش از ظهر شنبه در سیزدهمین کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان که در استانداری برگزار شد، به نامگذاری سال جدید به عنوان سال جهاد اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری اشاره کرد و اظهار داشت: در این راستا کلیه متولیان حوزه سلامت موظف به انجام یک حرکت جهادگونه در این حوزه بوده و باید خدمات سانی به مردم را افزایش دهند.

وی با تاکید بر اینکه امسال باید تحولاتی اساسی در حوزه سلامت استان صورت گیرد، بیان داشت: بحث خیرین سلامت باید در سال جاری مورد توجه جدی مسئولین قرار گرفته و از کمک های مردمی نیز در ارتقاء سلامت استفاده شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه بحث بیماری مشترک انسان و دام نیازمند بررسی جدی است، یادآور شد: در این راستا باید زمینه های تشکیل کانونهای بیماری زا با توجه به مقدورات و امکانات موجود شناسایی و در جهت کاهش و یا اصلاح آن اقدام شود.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری خراسان جنوبی نیز در این مراسم به وضعیت عرضه دام در این استان اشاره کرد و گفت: با توجه به اهمیت بیماری مشترک انسان و حیوان، راه اندازی مکانی جهت عرضه دام در خارج از شهر ضروری است.

حبیب الله زارعی اظهار داشت: در این راستا زمینی با وسعت 10 هزار متر مربع از سوی منابع طبیعی واگذار شده و بنا بر نیاز استان این میزان باید به 30 هزار متر افزایش یابد.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری خراسان جنوبی با اشاره به اینکه هم اکنون مشکلی جهت احداث مرکز عرضه دام در خارج از شهر بیرجند وجود ندارد، یادآور شد: منابع طبیعی و دستگاه های مرتبط از جمله محیط زیست، جهاد کشاورزی، فرمانداری بیرجند باید در زمینه واگذاری زمین همکاری کنند تا این مکان با سرعت بیشتری راه اندازی شود.