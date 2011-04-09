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۲۰ فروردین ۱۳۹۰، ۱۴:۴۴

طی سال جاری/

چهار هزار تن میوه از مرز مهران به عراق صادر شد

چهار هزار تن میوه از مرز مهران به عراق صادر شد

ایلام - خبرگزاری مهر: از ابتدای سال جاری تاکنون چهار هزار تن میوه از مرز مهران به عراق صادر شده است.

مدیر جهاد کشاورزی مهران در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: صادرات محصولات کشاورزی از مرز مهران به کشور عراق طی چند ماه گذشته رونق بیشتری گرفته است.

محمد رضا عارف گفت: از اول فرودین ماه تاکنون بیش از چهار هزار تن میوه و تر و بار از مرز بین المللی مهران به کشور عراق صادر شده است.

وی بیان داشت: صادرات محصولات کشاورزی از مرز مهران هم اکنون از روند مطلوبی برخودار است و با استقبال تجار عراقی همراه است.

عارف یادآور شد: بیشتر محصولات کشاورزی صادر شده شامل هندوانه، سیب، پرتقال، پیاز و...است.

کد مطلب 1284588

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