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۲۰ فروردین ۱۳۹۰، ۱۴:۲۳

برگزاری همایش سراسری علمی و پژوهشی "مراغه در گذر زمان"

برگزاری همایش سراسری علمی و پژوهشی "مراغه در گذر زمان"

تبریز - خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مراغه از برگزاری همایش سراسری علمی و پژوهشی "مراغه در گذر زمان" اوایل تیرماه سال جاری در این شهر تاریخی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در مراغه، احمد دادرس فیاض ظهر شنبه در نشست خبری در گفتگو با خبرنگاران گفت: این همایش در چهار محور شامل جایگاه مراغه در گستره‌تاریخ و تمدن ایران باستان ، شکوفایی و پویایی فرهنگ و تمدن اسلامی، تحولات سیاسی و اجتماعی ایران معاصر ( انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی) و افق‌های آینده توسعه‌ایران (موانع و راهکارها) برگزار می شود.

وی افزود: موضوعات این همایش در چهار بخش شامل "فرهنگ معارف و علوم"، "فرهنگ تاریخ و اجتماع"، "فرهنگ ادبیات" و "فرهنگ هنر" است.

دادرس اظهار داشت: پژوهشگران عرصه فرهنگ ، معارف و علوم می توانند مقاله‌های خود را در زمینه های تاریخ ادیان و مذاهب، فلسفه و علوم عقلی، عرفان و معارف اسلامی، وقف و موقوفات و علم و فن‌آوری‌ها به دبیرخانه همایش در مراغه ارسال کنند.

وی افزود: زمینه های برگزاری بخش فرهنگ ادبیات نیز شامل تاریخ زبان و زبان‌شناسی، تاریخ کتیبه، کتابت، کتاب و نشریه، تاریخ شعر و ادب، تاریخ فرهنگ، باورها، اعتقادات و رسوم و تاریخ فرهنگ عامیانه و فولکلور در مراغه است.

رصدخانه تاریخی مراغه

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد مراغه گفت: بخش فرهنگ و هنر نیز شامل زمینه های تاریخ صنایع دستی، معماری، موسیقی، تاریخ نگارگری، مجسمه‌سازی، خوشنویسی و تذهیب، هنرهای نمایشی و سینما است.

وی افزود: علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و مقررات پذیرش مقاله‌ها در این همایش به نشانی الکترونیکی WWW.Maragheh-Authors.com مراجعه کنند.

دادرس با اشاره به اینکه آخرین مهلت ارسال مقالات 10خرداد ماه سال جاری است، گفت: علاقمندان می توانند آثار خود را پس از رعایت تمام قوانین مندرج در آیین نامه همایش به نشانی استان آذربایجان‌شرقی ، شهرستان مراغه، ابتدای اتوبان شهید شکاری، جنب اداره دخانیات، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، دبیرخانه‌همایش "مراغه در گذر زمان" ارسال و یا به آدرس اینترنتی info@Maragheh-Authors.com ایمیل کنند.

شهرستان مراغه با 250 هزار نفر جمعیت در 147 کیلومتری جنوب غربی تبریز و در مرکز آذربایجان شرقی واقع است. 

کد مطلب 1284597

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