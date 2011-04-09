برگزاری همایش سراسری علمی و پژوهشی "مراغه در گذر زمان"

به گزارش خبرنگار مهر در مراغه، احمد دادرس فیاض ظهر شنبه در نشست خبری در گفتگو با خبرنگاران گفت: این همایش در چهار محور شامل جایگاه مراغه در گستره‌تاریخ و تمدن ایران باستان ، شکوفایی و پویایی فرهنگ و تمدن اسلامی، تحولات سیاسی و اجتماعی ایران معاصر ( انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی) و افق‌های آینده توسعه‌ایران (موانع و راهکارها) برگزار می شود.

وی افزود: موضوعات این همایش در چهار بخش شامل "فرهنگ معارف و علوم"، "فرهنگ تاریخ و اجتماع"، "فرهنگ ادبیات" و "فرهنگ هنر" است.

دادرس اظهار داشت: پژوهشگران عرصه فرهنگ ، معارف و علوم می توانند مقاله‌های خود را در زمینه های تاریخ ادیان و مذاهب، فلسفه و علوم عقلی، عرفان و معارف اسلامی، وقف و موقوفات و علم و فن‌آوری‌ها به دبیرخانه همایش در مراغه ارسال کنند.

وی افزود: زمینه های برگزاری بخش فرهنگ ادبیات نیز شامل تاریخ زبان و زبان‌شناسی، تاریخ کتیبه، کتابت، کتاب و نشریه، تاریخ شعر و ادب، تاریخ فرهنگ، باورها، اعتقادات و رسوم و تاریخ فرهنگ عامیانه و فولکلور در مراغه است.

رصدخانه تاریخی مراغه

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد مراغه گفت: بخش فرهنگ و هنر نیز شامل زمینه های تاریخ صنایع دستی، معماری، موسیقی، تاریخ نگارگری، مجسمه‌سازی، خوشنویسی و تذهیب، هنرهای نمایشی و سینما است.

وی افزود: علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و مقررات پذیرش مقاله‌ها در این همایش به نشانی الکترونیکی WWW.Maragheh-Authors.com مراجعه کنند.

دادرس با اشاره به اینکه آخرین مهلت ارسال مقالات 10خرداد ماه سال جاری است، گفت: علاقمندان می توانند آثار خود را پس از رعایت تمام قوانین مندرج در آیین نامه همایش به نشانی استان آذربایجان‌شرقی ، شهرستان مراغه، ابتدای اتوبان شهید شکاری، جنب اداره دخانیات، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، دبیرخانه‌همایش "مراغه در گذر زمان" ارسال و یا به آدرس اینترنتی info@Maragheh-Authors.com ایمیل کنند.

شهرستان مراغه با 250 هزار نفر جمعیت در 147 کیلومتری جنوب غربی تبریز و در مرکز آذربایجان شرقی واقع است.