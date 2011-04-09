  1. استانها
  2. اصفهان
۲۰ فروردین ۱۳۹۰، ۱۳:۵۶

حیدری:

پیشرفت جامعه بدون توجه به شاخصهای سلامتی ارزشی ندارد

پیشرفت جامعه بدون توجه به شاخصهای سلامتی ارزشی ندارد

اصفهان - خبرگزاری مهر: معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: جوامع باید تمام داشته‌ها و در‌آمد‌های خود را در حوزه سلامت مردم به کار گیرند و پیشرفت جامعه‌ای که سالم نباشد ارزشی ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، کمال حیدری پیش از ظهر شنبه در مراسم نواختن زنگ سلامت در دبیرستان حضرت فاطمه زهرا با اشاره به شاخص اصلی هر جامعه در حوزه سلامت، اظهار داشت: شاخص اصلی برای شناسایی ارزش هر جامعه در حوزه سلامت، سلامت مادران آن جامعه است و سلامت هر جامعه‌ای توسط سلامت مادران مشخص می‌شود.

وی افزود: زیبا‌ترین و پر‌معنا‌ترین دین در کل جهان، دین اسلام است و این دین سلامت را در همه ابعاد زندگی انسان‌ها، توسعه داده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به نقش دین اسلام در پیشرفت و تحول جامعه در حوزه‌های مختلف اشاره کرد و بیان داشت: دین اسلام در تمام ابعاد زندگی انسان‌ها وارد شده و در تمام زمینه‌ها به سلامت انسان‌ها توجه کرده است.

وی با اشاره به اهمیت هفته سلامت تصریح کرد: ارزش هر جامعه در گرو سلامت آن جامعه بوده و اگر جامعه‌ای توسعه ‌یافته باشد ولی سالم نباشد و نتواند سلامت را در ابعاد مختلف حفظ کند، هیچ ارزشی ندارد. 

حیدری ادامه داد: چنین جامعه‌ای باید تمام داشته‌ها و در‌آمد‌های خود را برای سلامت و مردم کشورش هزینه کند و پیشرفت جامعه‌ای که سالم نباشد، ارزشی ندارد.

وی به نقش مردم و مسئولان در داشتن جامعه‌ای سالم اشاره کرد و گفت: مردم و مسئولان باید برای داشتن آینده‌ای سالم جامعه را در همه زمینه‌ها و در راستای سلامت و بهداشت توسعه داده و گام‌های موثری در این زمینه بردارند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان یادآور شد: بیشترین تمرکز سازمان جهانی بهداشت به مباحث سل، مالاریا و ایدز بوده و تمام مسئولان باید آموزشهای مورد‌نیاز را دراین زمینه به مردم بدهند.

وی با اشاره به اینکه افراد بدون داشتن هیچ اطلاعی به مصرف خود‌سرانه دارو‌ها می پردازند و این موضوع سلامت مردم را به خطر می‌اندازد، تاکید کرد: در صورت استفاده خود‌سرانه دارو‌ها، دارو‌ها در بدن انسانها مقاوم شده و این دارو‌ها در مقابل بیماری‌های دیگری که برای انسان اتفاق می افتد اثر بخشی لازم راندارند.

حیدری اظهار داشت: باید در زمینه استفاده از دارو‌ها مدیریت‌های لازم انجام شود و برای جلوگیری از تبعات مختلف استفاده خود‌سرانه از دارو‌ها آموزش‌های مورد نیاز به مردم داده شود.

در این مراسم شاهین شیرانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، سید مجید عاملیان مدیر کل اداره آموزش و پرورش استان اصفهان حضور داشتند.

کد مطلب 1284598

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها