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۲۰ فروردین ۱۳۹۰، ۱۴:۵۱

پرسپولیس در غیاب سه بازیکن خود به مصاف ذوب آهن می رود

پرسپولیس در غیاب سه بازیکن خود به مصاف ذوب آهن می رود

اصفهان - خبرگزاری مهر: تیم فوتبال پرسپولیس تهران در بازی مقابل ذوب‌آهن غلامرضا رضایی، حسین بادامکی و ابراهیم شکوری را در اختیار ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، تیم فوتبال پرسپولیس که فردا یکشنبه در چارچوب مسابقات هفته بیست و نهم لیگ برتر به مصاف ذوب‌آهن اصفهان می‌رود، غلامرضا رضایی، حسین بادامکی و ابراهیم شکوری را در اختیار ندارد.

رضایی در بازی پرسپولیس مقابل بنیادکار ازبکستان مصدوم شد و شکوری نیز به دلیل شکستگی یکی از دند‌ه‌های خود نمی‌تواند مقابل ذوب‌آهن بازی کند.

همچنین بادامکی، دیگر بازیکن پرسپولیس نیز به دلیل محرومیت نمی‌تواند سرخ‌پوشان تهران را همراهی کند.

تیم فوتبال پرسپولیس تهران در هفته گذشته مسابقات لیگ برتر مقابل استقلال تهران متحمل شکست شد و مقابل بنیادکار ازبکستان نیز به تساوی رسید و برای بازی مقابل ذوب‌آهن اصفهان از انگیزه بسیاری برخوردار است.

دیدار دو تیم پرسپولیس و ذوب‌آهن از ساعت 16 و 45 دقیقه فردا در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار می‌شود.

کد مطلب 1284599

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