حجت‌الاسلام مجید جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان با اشاره به آغاز ثبت‌نام متقاضیان ورود به حوزه علمیه اصفهان گفت: نام‌نویسی داوطلبان ورود به حوزه علمیه اصفهان از امروز شنبه بیستم فروردین‌ماه آغاز شده است.

وی با اشاره به اینکه مدت نام‌نویسی حوزه علمیه اصفهان، مدت تقریبا سه ماهه‌ای پیش‌بینی شده است، افزود: این نام‌نویسی تا 25 تیرماه به صورت حضوری در مدارس و مرکز مدیریت حوزه علمیه استان اصفهان ادامه خواهد داشت.

معاون امور مدارس و طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه اصفهان با اشاره به اینکه جذب طلاب در این حوزه علمیه طی سال جاری فقط به صورت بومی انجام خواهد گرفت، تصریح کرد: جذب طلبه در این حوزه علمیه تنها از میان داوطلبان استانی خواهد بود و حتی از استان‌های هم‌جوار نیز جذب نخواهیم داشت.

وی با اشاره به اینکه در سال جاری، جذب متقاضیان تحصیل در حوزه علمیه اصفهان با شرایط دشوارتری امکان‌پذیر است، اضافه کرد: برخلاف سال گذشته که جذب داوطلبان سیکل با معدل بالاتر از 12 امکان‌پذیر بود، امسال پذیرش طلاب در این مقطع تنها با معدل بالاتر 14 امکان‌پذیر خواهد بود.

حجت‌الاسلام جلالی با بیان اینکه سال گذشته بیش از یک هزار و 600 طلبه جذب حوزه علمیه اصفهان شده و یک‌هزار و 200 نفر آنها ثبت نام قطعی شدند، بیان داشت: حوزه علمیه اصفهان با تحت پوشش داشتن 43 مدرسه علمیه برای سال تحصیلی 90-91 آمادگی جذب دو هزار طلبه جدید را داراست.

وی با اشاره به اینکه برای ورود به حوزه علمیه آزمون کتبی برگزار می‌شود، گفت: آزمون کتبی امسال اول تیرماه برگزار خواهد شد و نفرات برگزیده از چهارم این ماه برای مصاحبه کتبی و معاینات پزشکی اطلاع رسانی می‌شوند.

معاون امور مدارس و طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه اصفهان همچنین با اشاره به برگزاری اردوهای فرهنگی و تفریحی طلاب این حوزه در سال جاری، افزود: اردوی فرهنگی تفریحی طلاب جدید سال جاری روزهای 20 و 21 مردادماه برگزار می‌شود.