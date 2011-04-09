آگاهی عمومی نسبت به جرائم در جامعه وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حسین شعابی ظهر شنبه در حاشیه نشست رسانه و تبلیغات در گرگان افزود: وضعیت جامعه از نظر آسیب های اجتماعی قابل پذیرش نیست.

وی اظهار داشت: اقسام جرائمی که به وقوع می پیوندد و پیامدهای ناگواری که در جامعه می گذارد باید اطلاع رسانی مناسبی در این زمینه صورت گیرد.

وی خاطرنشان کرد: ایجاد حساسیت هنوز در نهادهای مردمی جامعه ریشه دار نشده است و در این بین نقش تبلیغات و رسانه در پیشگیری از وقوع جرم تاثیر گذار است.



شعبانی بیان داشت: بهره مندی از این ابزار می تواند نظام را برابر آسیب های اجتماعی بیمه کند و باید از تبلیغات و اطلاع رسانی بهره گیری بیشتری شود.

معاون پیشگیری دادسرای عمومی انقلاب مرکز گلستان افزود: این مرکز با توجه به وظیفه ذاتی سعی دارد با زاویه جدید در حوزه های اجتماعی وارد شود و نقش رسانه و بررسی آن در این هفدف قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس لایحه برنامه پنجم توسعه یکی از وظایف قوه قضائیه، همکاری با رسانه ها در راستای افزایش آگاهیهای عمومی جامعه است.

وی افزود: به عنوان وظیفه ذاتی کارگروه رسانه و تبلیغات در حوزه قضایی استان تشکیل شد و بری رسیدن به جامعه سالم باید از این موقعیت استفاده کرد.