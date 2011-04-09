مدیرکل تربیت بدنی قم مسئولان باشگاه صبا را فراخواند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست باشگاه، سرپرست تیم و سرمربی تیم صبای قم عصر فردا یکشنبه در تربیت بدنی قم حاضر خواهند شد تا توضیحات لازم در خصوص عملکرد ضعیف این تیم در هفته‌های اخیر لیگ برتر را ارائه دهند.



مدیر کل تربیت بدنی استان قم در این خصوص اظهار داشت: نتایجی که صبا در شش هفته اخیر لیگ برتر فوتبال کسب کرده است با توجه به تلاش‌هایی که مسئولان استان و اعضای هیئت مدیره برای رفع مشکلات و نیازهای این تیم انجام داده‌اند، در خور شان و جایگاه این تیم نیست.



عباس جهان‌بینی که یکی از اعضای هیئت مدیره باشگاه صبای قم نیز محسوب می‌شود، ادامه داد: عملکرد ضعیف صبا در دیدارهای شش هفته متوالی لیگ برتر به هیچ عنوان توجیه پذیر نیست و مسئولان این تیم می‌بایست هر چه سریع‌تر با اتخاذ تدابیر لازم نسبت به پیش‌گیری از اتفاقاتی که منجر به تهدید جایگاه تیم در لیگ می‌شود، اقدام نمایند.



وی ادامه داد: با حمایت‌های همه جانبه استاندار قم و تلاش‌هایی که در ماه‌های اخیر برای بهبود موقعیت‌ تیم صبای قم صورت گرفته است، انتظار می‌رود این تیم در هفته‌هایی که تمام بازی‌ها از نظر کسب سه امتیاز دارای حساسیت است، عملکرد بهتری از خود نشان دهد.



عضو هیئت مدیره باشگاه صبای قم تاکید کرد: به هیچ عنوان از نتایج اخیر تیم در مسابقات لیگ برتر رضایت نداریم به خصوص در دیدار هفته بیست و نهم لیگ برتر برابر پیکان که سه امتیاز از اهمیت بسیار بالایی برخودر است، تحت هیچ شرایطی صبای قم نمی‌بایست اینگونه می‌باخت. این جلسه راس ساعت 15 عصر یکشنبه بیست و یکم فروردین ماه در دفتر مدیرکل تربیت بدنی استان و با حضور مسئولان تیم صبا و رئیس هیئت فوتبال برگزار خواهد شد.



مسئولان باشگاه صبای قم در حالی باید پاسخگوی نتایج ضعیف این تیم باشند که این تیم شش بازی متوالی با ذوب‌آهن اصفهان، استیل‌آذین تهران، پاس همدان، استقلال تهران، پیکان قزوین و نفت تهران را با نتایجی که هرگز رنگ پیروزی در آن را ندیده به پایان رسانده است.



صبای قم در مصاف با تیم‌های ذوب‌آهن اصفهان، پیکان قزوین استیل‌آذین و استقلال تهران با وجود ارائه بازی‌های قابل قبول تن به شکست داده است و در دو دیدار دیگر مقابل پاس همدان و نفت تهران نتیجه‌ای بهتر از تساوی کسب نکرده تا ویسی و شاگردانش شش هفته از چشیدن طعم پیروزی در لیگ برتر محروم شوند.



نکته قابل توجه در عملکرد صبای قم در این پنج بازی این است که سه بازی در ورزشگاه 15 هزار نفری یادگار امام برگزار شده و صبای قم میزبان رقیبان خود بوده است اما باخت به ذوب‌آهن و توقف برابر پاس همدان و نفت تهران نتایجی بوده که این تیم کسب کرده است، ضمن اینکه این تیم از هفته هفدهم به بعد تا کنون نتوانسته است در خانه حریفان خود را شکست دهد.



صبای قم در حال حاضر با کسب 35 امتیاز رده دهم جدول رده بندی لیگ برتر را در اختیار دارد و جمعه این هفته در قم میزبان تیم مس کرمان خواهد بود.

