محمود یاوری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد کنار گذاشتن حسین کعبی، محمد غلامی، حسن اشجاری و مهرزاد معدنچی از تیم استیل آذین گفت: من نامه‌ای به حسین هدایتی مالک و رئیس هیئت مدیره باشگاه نوشته ام و به ایشان اعلام کردم موقتا این بازیکنان به مرخصی بروند.

وی ادامه داد: من آنها را اخراج نکردم و به کار بردن لفظ اخراج صحیح نیست. من به آنها در این 5 بازی مرخصی دادم و باشگاه طبق قرارداد با آنها برخورد خواهد کرد. ضمن اینکه تا حسین هدایتی این نامه را تائید نکند، سندیتی نخواهد داشت.

سرپرست تیم فوتبال استیل آذین با بیان اینکه در این تیم اختیار تام دارد، خاطرنشان کرد: کنار گذاشتن این بازیکنان نگران کننده نیست و تیم از آن ضربه نخواهد خورد.

وی افزود: حتما استیل آذین در لیگ می‌ماند زیرا تیم پتانسیل بالایی دارد و من هم بعد از دیدار با شاهین در رختکن گفتم باید تفکرات و ذهنیت خود را درست کنید تا شرایط به سود شما تغییر کند. من ایمان دارم در این دیدارهای باقیمانده امتیاز لازم را برای حفظ تیم در لیگ برتر کسب خواهیم کرد.

یاوری با اشاره به اینکه وضعیت علی پروین خوب است و احوالش را جویای می‌شود، در پایان در مورد دیدار با پرسپولیس گفت: کدام بازی‌ها برای ما حساس نیست، در هفته‌های پایانی همه مسابقات سخت است و ما تنها به فکر کسب امتیاز لازم در این دیدارهای هستیم.