سپردن سكان رياست جمهوري به شخص فرهنگي براي يك بار كفايت مي كند // جايگاه حداد عادل در حال حاضر جايگاه مناسبي است

عضوهيات رييسه مجلس شوراي اسلامي درگفتگو با خبرنگار سياسي "مهر " درخصوص مطرح شدن نام حداد عادل براي كانديداتوري رياست جمهوري گفت:روزنامه ها و خبرگزاري ها درخصوص كانديداتوري حدادعادل حرف درست مي كنند ، حداد عادل جايگاهش دررياست مجلس خوب است و نيازي به كانديداتوري رياست جمهوري ندارد. ما يك دوره رياست جمهوري را به آدم فرهنگي داديم ، بس است .



وي در خصوص حمايت برخي از اصلاح طلبان از كانديداتوري هاشمي رفسنجاني در روزهاي اخير گفت:هر كسي در هر حال دنبال منافع خود مي گردد و چون آقاي هاشمي رفسنجاني داراي ديدگاههاي فرا جناحي است برخي افراد فكر مي كند با حضور ايشان حضور 10 درصد الي 20 درصدي نيروهايشان در اركان قدرت باقي بماند .

قرباني افزود:هاشمي در دوره رياست جمهوري خود فرا جناحي عمل مي كرد چنانچه برخي از استاندارهاي زمان آقاي هاشمي وزير كابينه خاتمي شدند نه به اين معنا كه خاتمي از خط خود گذشت اين درست نيست بلكه اين به آن معنا است كه هاشمي رفسنجاني فراجناحي عمل كرده بود و به كساني مسئوليت داده بود كه بعد آمدند و جز نيروهاي پروپا قرص و تند جبهه دوم خرداد شدند و حتي چند نفر نيز وزير كابينه خاتمي شدند .

عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد:سابقه هاشمي رفسنجاني روشن است وي حالت پدرانه و فرا جناحي نسبت به جناحهاي درون نظام با سليقه هاي مختلف دارند ، بنابراين بديهي است كه كسي اگر چارچوب نظام را قبول داشته باشد اين مسئله احساس مي شود كه هاشمي نيروهاي آنها را نگه دارد.