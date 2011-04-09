محاکمه فوری هواداران رژیم مبارک

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الجمهوریه مصر امروز در مقاله ای با عنوان "رهایی از عناصر و هواداران" می نویسد: روزگذشته میلیون ها تن از مردم مصر در تظاهرات میدان التحریر شرکت کردند که در راس این حضور جوانان انقلابی 25 ژانویه حضور فعالی داشتند.

تظاهرات کنندگان مصری که از همه گروه ها، احزاب و اتحادیه ها و انجمن ها بودند در حقیقت با حضورشان وحدت و یکپارچگی مردم انقلابی را به تصور کشاندند و همچنین بر محقق شدن اهدافشان و اجرای سریع خواسته هایشان اصرار می ورزیدند.

روزنامه الجمهوریه مصر همچنین می افزاید: "جمعه پاکسازی و محاکمه" خود دلیل قاطع و محکمی براین موضوع است که انقلاب مصر همچنان در میدان التحریر به قوت خود باقی است و هرگز سلاح مسالمت آمیز خود را بر زمین نمی گذارد و یا پرچم خود را به پایین نمی کشد مگر اینکه درنهایت مصر از عناصر و هواداران رژیم فاسد سابق رها شود. همان رژیمی که ملت مصر را به حقارت کشاند و طی 4 دهه خون این ملت را مکید.

این روزنامه عرب زبان درادامه خاطرنشان می کند: محاکمه فوری، بازجویی قاطعانه و مجازات شدید تنها شامل حال عناصر رژیم سابق نباید بشود بلکه همه هواداران این رژیم یعنی همان منافقان و چرب زبانان و گروه هایی که تنها به منافع خود فکر می کنند و همچنان هم بر سرقدرت هستند نیز باید دربربگیرد.

الجمهوریة درپایان می نویسد: این درحالی است که دراین روزهای انقلاب آنان سعی دارند تا چرخ تاریخ انقلاب مصر را به عقب برگردانند تا منافع و اهدافشان که انقلاب مصر هیچ ارزشی برای آن قائل نیست را از دست ندهند.