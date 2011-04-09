مسئولان در بین مردم حضور یابند

به گزارش خبرنگار مهر در بهارستان، رئیس شورای اداری استان تهران در پنجاه و چهارمین سفر شهرستانی خود به نسیم شهر از شهرستان تازه تأسیس بهارستان، خطاب به مدیران افزود: این اتاق ها ماندگاری ندارد و کار برای مردم و دعای خیر آنان برای انقلاب، دارای ارزش است.

وی با تأکید بر اینکه ژست مدیریتی هیچ ارزشی ندارد، اظهار داشت: همه مسئولان باید به مردم خدمت کنند و فرمانداران و بخشداران و سایر مدیران باید بین مردم باشند تا حرف مردم را از دهان آنان و نه از طریق واسطه ها بشنوند.

استاندار تهران تأکید کرد: افرادی که با جعل سند یا نفوذ در ادارات به دنبال تأمین منافع شخصی و نامشروع خود هستند و گاهی زندگی در یک شهر را تحت تأثیر قرار می دهند، نباید در دستگاههای اداری جایی داشته باشند و در مقابل، باید در برابر محرومان تعظیم کرد و هنگام مراجعه به دستگاههای اداری، در برابر آنان ایستاد.

مفهوم جهاد اقتصادی بهبود وضعیت معیشتی مردم است

وی ادامه داد: مفهوم و محتوای فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر جهاد اقتصادی در سال 1390 این است که وضع مردم از آنچه هست بهتر شود.

تمدن افزود: دولت دهم کمر همت بسته تا به عموم و توده های مردم و نه افراد خاص و رانت خواران، کند.

وی با اشاره به اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها اظهارداشت: دولت پول نفت را کم یا زیاد به حساب مردم واریز و تلاش کرد عدالت را در سراسر کشور برقرار کند، به گونه ای که امروز همه مردم یک محل درآمد دارند.

استاندار تهران اضافه کرد: مسکن مهر برای کسانی که بی سرپناه هستند طراحی شد، سهام عدالت به کسانی تعلق گرفت که از هیچ سودی برخوردار نبودند و حساب آتیه فرزندان برای تأمین آینده مطمئن نسل آینده به مرحله اجرا درآمد که همه این موارد به واسطه عشق به مردم و عدالت است.

وی تصریح کرد: عشق به مردم و عدالت هزینه و تاوان دارد و هر کس در عرصه عدالت فعالیت داشته و سینه خود را سپر کرده است، دشمن دارد.

بانکها باید به عموم مردم و قشر نیازمند توجه بیشتری داشته باشند

تمدن ادامه داد: بانکها باید به عموم مردم و قشر نیازمند توجه بیشتری داشته باشند و وضع مالیات نیز باید اصلاح شود.

وی تأکید کرد: اکنون کسانی که امکانات و ثروت بیشتری دارند، مالیات کمتری پرداخت می کنند و در مقابل، حقوق بگیران باید مالیات بپردازند و این، از عدالت به دور است.

استاندار تهران افزود: دولت کمر همت بسته تا امسال وضع پرداخت مالیات را اصلاح کند و نظام توزیع کالا را نیز سامان دهد.

وی خاطرنشان کرد: همه مدیران در سطوح پایین تر باید برای تحقق فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر جهاد اقتصادی کمر همت ببندند و رویه کاری آنان مانند دولت دهم و شخص رئیس جمهور باشد که پیوسته در متن مردم حضور دارد.

استاندار تهران به محض ورود به نسیم شهر شهرستان بهارستان با حضور درامامزاده حسن(ع) و نثار گل به قبور شهدای این مکان، نسبت به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد.