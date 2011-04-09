مبارزه با قاچاق محصولات غذایی و بهداشتی در کشور دشوار است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر احمد شیبانی روز شنبه در مراسم اعطای نشان ایمنی سلامت به صاحبان صنایع غذایی در محل برپایی نمایشگاه سلامت در مصلای تهران افزود: امسال دو یا سه کارخانه جدید داروسازی در کشور افتتاح می شود.

وی در ارتباط با کمبود فاکتور 8 برای بیماران هموفیلی، ضمن رد این موضوع گفت: تاکنون موردی در این زمینه به ما منعکس نشده است.

شیبانی در ارتباط با قاچاق دارو در کشور با عنوان این مطلب که قاچاق دارو از نظر کمی و ریالی رقمی نیست اما چون ارتباط مستقیم با سلامت مردم دارد همین میزان هم نباید باشد.

وی گفت: بخش عمده‌ای از مبارزه با قاچاق دارو به سازمانهای دیگر مانند نیروی انتظامی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا برمی‌گردد و وزارت بهداشت هم در این زمینه امسال با نصب برچسب سلامت روی محصولات دارویی‌، آرایشی و بهداشتی این مبارزه را انجام می‌دهد.

رئیس سازمان غذا و دارو ادامه داد: 100 هزار قلم محصول غذایی، دارویی و بهداشتی تولیدی و وارداتی در کشور وجود دارد لذا کار مبارزه با قاچاق این مواد نسبت به دارو سخت تر است.

وی با اشاره به اینکه برخی داروخانه ‌ها آنتی‌بیوتیک را بدون نسخه در اختیار مردم قرار می‌دهند، افزود: این کار غلطی است. برنامه وزارت بهداشت در این زمینه نظارت و بازرسی است.