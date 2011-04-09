واگذاری فعالیتهای نظارتی محیط زیست به بخش خصوصی تا سال 93

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد محمدی زاده شنبه در نخستین نشست خبری خود در سال 90 با تشریح فعالیتهای سازمان محیط زیست در سال 89 گفت: در سال گذشته محیط زیست کشور 200 مصوبه را در هیئت دولت داشت که مهمترین آن افزایش 5/1 درصدی مناطق حفاظت شده در کشور است.

افزایش 5/1 درصدی مناطق حفاظت شده

وی افزود: در دولت نهم 7/6 درصد از مناطق کشور حفاظت شده بود که در دولت دهم این میزان به 10 درصد افزایش یافته که تا پایان سال 90 این رقم به 12 درصد می رسد.

تامین 7000 هزار نیروی انسانی برای پستهای خالی سازمانی

رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست کشور تامین نیروی انسانی برای هفت هزار پست سازمانی، خرید یک هزار و 500 دستگاه موتور سیکلت ویژه مناطق حفاظت شده و خرید بیش از 400 خودروی عملیاتی را از فعالیتهای این سازمان در بخش تامین تجهیزات و منابع انسانی عنوان کرد و افزود: این سازمان در سال 89 بیش از 50 درصد افزایش اعتبارات عمرانی داشته است.

بررسی پروژه های زیست محیطی کشور در کمتر از یک ماه

محمدی زاده بررسی 400 پروژه در سازمان محیط زیست در سال 89 را بی سابقه عنوان کرد و افزود: با اتمام پروژه های زمین مانده سازمان امروز می توانیم اعلام کنیم که هرگونه پروژه زیست محیطی در کشور در کمتر از یک ماه بررسی می شود و دیگر نمی توان عنوان کرد که محیط زیست در طرح یا پروژه ای تعلل کرده است.

کاهش 10 درصدی صنایع آلاینده در سال 89

رئیس سازمان محیط زیست کشور با بیان اینکه از 85 هزار پروژه در کشور چهار هزار و 157 پروژه آلاینده هستند گفت: این آمار نسبت به سال 88 بیش از 10 درصد کاهش یافته است.

واگذاری فعالیتهای نظارتی محیط زیست کشور به بخش خصوص

محمدی زاده از افزایش 20 درصدی قرار داد با آزمایشگاههای معتمد سازمان محیط زیست خبر داد و افزود: تعداد این آزمایشگاهها در سال 90 بیش از 50 درصد افزایش می یابد و می توان گفت که سازمان محیط زیست تا سه سال آینده تمامی فعالیتهای نظارتی خود را به بخش خصوصی واگذار می کند.

بودجه محیط زیست کشور 3 برابر می شود

رئیس سازمان محیط زیست کشور افزایش 20 درصدی ایستگاههای سنجش و پایش آلودگی هوا و آب در سال 90 را از برنامه های این سازمان عنوان کرد و افزود: بودجه سال 90 سازمان محیط زیست 20 درصد افزایش یافته است که هم اکنون در حال بررسی در کمیسیون تلفیق است که اگر تصویب شود می توان گفت که بودجه محیط زیست 3 برابر می شود.

وی افزود: متاسفانه هم اکنون بودجه محیط زیست کشور 18 صدم درصد بودجه عمومی است در حالی که بودجه ورزش یک درصد بودجه کشور است.

سوخت استاندار یورو 5 نیمه دوم سال وارد پایتخت می شود

محمدی زاده اظهار داشت: وزارت نفت متعهد شده تا پایان سال 90 سوخت استاندار یورو 5 را روانه بازار کند که هم اکنون پالایشگاههای تهران و بندرعباس تولید این سوخت را آغاز کرده اند و تا پایان شهریورماه این سوخت در پمپهای بنزین تهران و تا پایان سال 90 در سراسر کشور توزیع می شود.

رئیس سازمان محیط زیست کشور گفت: خودروسازان بر اساس این طرح ملزم به رعایت استاندار یورو 5 تا پایان سال 91 می شوند اما هنوز وزارت صنایع نپذیرفته است و تا یک ماه آینده جلسه مشترکی میان سازمان محیط زیست و وزارت نفت و وزارت صنایع برای حل و فصل این مشکل تشکیل می شود.

اجرای طرح بیابانزدایی در مرز عراق منوط به ایمن سازی منطقه است

رئیس سازمان محیط زیست کشور از اجرایی شدن طرح جامع مقابله با گرد و غبار در 20 استان کشور خبر داد و افزود: بر اساس این طرح باید سالیانه 500 هزار هکتار از بیابانهای کشور بیابانزدایی شود.

وی در مورد انجام توافقات میان ایران و عراق برای مقابله با گرد و غبار گفت: تعهد ایران برای بیابانزدایی در عراق یک میلیون هکتار و سالیانه 100 هزار هکتار است که بودجه آن بر عهده طرف عراقی است ولی بیشتر این بیابانها در مناطق استقرار گروهک منافقین و بعثیها قرار دارد که باید عراق این مناطق را برای عملیات بیابانزدایی ایمن کند.

محمدی زاده اظهار داشت: نیروهای عراقی چند روز آینده برای آموزشهای لازم در طرح بیابانزدایی وارد خوزستان می شوند. همچنین لازم به ذکر است که اجرای بیابانزدایی برای هر هکتار حدودا 3 تا 5 میلیون و در برخی جاها تا 10 میلیون هزینه دارد.

تا پایان برنامه پنجم باید تمامی پسماندها مدیریت شود

محمدی زاده نظارت بر اجرای طرح مدیریت پسماند بر اساس برنامه پنجم توسعه را از فعالیتهای محیط زیست در سال 90 عنوان کرد و افزود: اولویت این طرح با استانهای شمالی کشور است که دستگاههای اجرایی باید بیایند تا بر اساس برنامه سالی 20 درصد دفع پسماند داشته باشیم و به جای دفن از تسویه فاضلاب و یا تولید کود استفاده کنیم که این مهم بر عهده وزارت نیرو و صنایع است.