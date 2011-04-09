اجرای 2 مصوبه سفر دولت در گرگان بلاتکلیف است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جعفر گرزین ظهر شنبه در نشست فرمانداری افزود: انتظار داریم با مساعی استاندار و نمایندگان مجلس و مدیران آب استان به نتیجه مطلوب برسد.فرماندار گرگان تاکید کرد: تسریع در اجرایی شدن تصویه خانه فاضلاب گرگان یک ضرورت است.

وی از حسن خدمات در تعطیلات نوروزی و شب عید در زمینه خدمات آب و فاضلاب قدردانی کرد.

وی اظهار داشت: تسریع در اجرایی شدن تصویه خانه فاضلاب با توجه به تأخیر بوجود امده یک ضرورت است.

گرزین افزود: کارشناسی و آسیب شناسی مسئله تأمین آب در تابستان 90 شهرستان و مشکلات اساسی با عنایت به وابستگی به آب زیرزمینی، افزایش تقاضا، کاهش منابع، ضرورت کارشناسی و آسیب شناسی کلیت آب شرب و زراعت گرگان، ضرورت افزایش مخازن، تفکیک آب شرب، اصلاح الگوی مصرف از مسائلی است که باید انجام شود.

فرماندار گرگان تصریح کرد: با عنایت به اینکه موضوع آب استان از برنامه های وزیر فعلی است، برای شهر گرگان تصمیم نشد که مستلزم برنامه ریزی برای کوتاه مدت و دراز مدت است.



وی اظهار داشت: پیگیری مهندس قناعت در مورد آب غرب مازندران قابل تحسین و تقدیر است که در دوران مسئولیت ایشان بزرگترین سد استان احداث می شود.