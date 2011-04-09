ارزش معاملات قراردادهای آتی سهام به 195 میلیارد ریال رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر کارگروه بازار آتی سهام با بیان مطلب بالا گفت: ارزش کل معاملات بازار آتی سهام نیز در پایان سال گذشته به مرز 195 میلیارد ریال رسید که رشد 400 درصدی را در چهار ماه پایانی سال نسبت چهارماه نخست راه اندازی بازار نشان میدهد.
حامد تاجآبادی با اشاره به اینکه بازار آتی سهام در سوم مردادماه سال گذشته راهاندازی شد، افزود: تا پایان اسفند 89، حدود هشت ماه کاری سپری شد و در این مدت روند کمی بازار با رشد بسیار خوبی همراه بود.
وی با تاکید بر اینکه افت و خیزهای کلان بازار نقدی به طور مستقیم بر رفتار سرمایهگذاران در بازار آتی اثرگذار است، ابراز داشت: در واقع بازار آتی را میتوان به درختی تشبیه کرد که بذر آن در بوستان بازار سرمایه کاشته شده و به زودی شاهد رشد و شکوفایی آن خواهیم بود.
تاجآبادی خاطرنشان کرد: علاوه بر عوامل یاد شده، فعال کردن زیرساخت ارتباطی ایستگاههای خارج از تالار حافظ به سامانه معاملات آتی (نرم افزار سما) یکی از عوامل رشد بیشتر بازار نیز خواهد بود.
وی گفت: بر اساس اطلاعیه شماره 12 بازار آتی کارگزاران میتوانند نسبت به فعال کردن ایستگاههای جدید اقدام کنند.
دبیرکارگروه بازار آتی سهام افزود: در حال حاضر 38 کارگزار موفق به کسب مجوزهای مورد نظر سازمان برای فعالیت در بازار آتی شدهاند که از این میان 22 کارگزار پس از کسب تائیدیههای لازم مدیریت اعضای بورس اوراق بهادار، امکان انجام معامله در نرم افزار سما را از طریق ایستگاههای مستقر در تالار حافظ دارا هستند.
تاجآبادی ادامه داد: به علاوه، طی سه هفته پایانی سال 89، چهار دوره آموزش و اعطای گواهی معاملهگران بازار آتی توسط مدیریت آموزش شرکت بورس برگزار شده که طی آن بیش از 70 معاملهگر جدید در بازار آتی شرکت کرده و موفق به کسب گواهینامه معاملهگری بازار آتی با نرم افزار سما شدهاند.
وی گفت: به این ترتیب پیشبینی میشود با حضور معاملهگران جدید، یکی از محدودیتهای نیروی انسانی کارآزموده و آماده در دفاتر کارگزاران برطرف شود.
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