زنگ سلامت در مدارس اصفهان نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، صبح شنبه همزمان با سراسر کشور زنگ سلامت با شعار مصرف داروهای ضد میکروبی تهدیدی برای سلامت جهانی است، در دبیرستان دخترانه حضرت زهرا(س) نواخته شد.

در این مراسم مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان با بیان اینکه فضای آموزش و پرورش بستر مناسبی برای رفع مشکلات جامعه است، تصریح کرد: استفاده از بستر آموزش و پرورش برای فرهنگسازی‌نیازمند فعالیت و تمرکز ویژه است و مسئولان باید در راستای استفاده از این فضا نهایت تلاش خود را داشته باشند.

سید مجید عاملیان افزود: فرهنگیان نیز باید به سهم خود کسانی که دغدغه سلامت مردم را بر عهده دارند را در رسیدن به اهدافشان‌یاری کنند.

وی تصریح کرد: فعالیتهای آموزش و پرورش و مرکز بهداشت به یکدیگر وابسته است و نمی‌توان فعالیتهای این دو مجموعه را از یکدیگر تفکیک کرد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان یادآور شد: امیدواریم با همکاری این دو نهاد در سال جاری بتوانیم گام‌های موثری را در راستای سلامت دانش‌آموزان که قشر عظیم جامعه هستند، برداریم‌.