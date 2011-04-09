به گزارش خبرگزاری مهر، بعد از برپایی مرحله نخست اردوهای تدارکاتی تیم های روئینگ و آبهای آرام در هفته های نخست سال جاری، تقویم فدراسیون قایقرانی در بخش مسابقات از ابتدای اردیبهشت‌ماه سال جاری با برگزاری دو مسابقه به اجر در می‌آید.

در اولین مسابقه این رشته ورزشی، مسابقات کاپ یک روئینگ کشور در رده سنی جوانان و در دوبخش زنان و مردان از 10 اریدبهشت‌ماه به مدت 5 روز در سنگاچین بندرانزلی برگزارخواهد شد. پایگاه قایقرانی سنگاچین بندرانزلی از آن لحاظ به عنوان میزبان این دوره از مسابقات انتخاب شده است که تنها پیست استاندارد دو هزار متری روئینگ کشور است.

در ادامه اجرای این تقویم، قایقرانان آبهای آرام در دور رده سنی جوانان و بزرگسال نیز در هر دو بخش بانوان و مردان 22 تا 29 اردیبهشت‌ماه سال جاری در دریاچه آزادی تهران برگزار خواهد شد.