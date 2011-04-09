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۲۰ فروردین ۱۳۹۰، ۱۴:۲۶

در بغداد برگزار شد؛

تظاهرات ضد آمریکایی مردم عراق/ هشدار درباره عدم خروج آمریکا

تظاهرات ضد آمریکایی مردم عراق/ هشدار درباره عدم خروج آمریکا

شهروندان عراقی امروز با برپایی تظاهراتی به دعوت جریان صدر تهدید کردند که در صورت عدم خروج نیروهای آمریکایی از کشورشان مقاومت را از سر خواهند گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، هزاران شهروند عراقی امروز به دعوت "مقتدی صدر" رهبر جریان صدر در میدان "مستنصریه" در شرق بغداد تظاهرات ضد آمریکایی برپا کردند.

حاضران در این تظاهرات که به مناسبت هشتمین سالروز اشغال عراق توسط آمریکا برگزار شد با سر دادن شعارهایی خروج کامل نظامیان آمریکایی از عراق را خواستار شدند.

"شیخ صلاح العبیدی" سخنگوی "مقتدی صدر" با سخنرانی در این تظاهرات اظهار داشت: اگر اشغالگران آمریکایی طبق توافقنامه امنیتی بغداد و واشنگتن عراق را در موعد مقرر ترک نکنند نیروهای جیش المهدی مقاومت را از سر خواهند گرفت.

خاطرنشان می شود جیش المهدی شاخه نظامی جریان صدر آگوست 2008 مقاومت و مقابله با نیروهای آمریکایی را به حال تعلیق درآورد.

در حالی که بر اساس توافقنامه امنیتی بغداد-واشنگتن، تمام نظامیان آمریکایی حاضر درعراق باید تا پایان سال 2011 میلادی از این کشور خارج شوند، "رابرت گیتس" وزیر دفاع آمریکا در سفر اخیر خود به عراق و دیدار با مقامات عراقی از ادامه حضور نیروهای کشورش در عراق سخن گفته است.

کد مطلب 1284626

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