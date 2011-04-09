مغایرت مصوبه کمیسیون تلفیق با گزارش کمیسیون اقتصادی

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1390 کل کشور در مجلس شورای اسلامی ظهر امروز درنشست خبری آخرین مصوبات این کمیسیون را تشریح کرد.

موافقت کمیسیون تلفیق با پیشنهاد دولت برای درآمد 62 هزارمیلیاردی از هدفمندی

وی با اعلام این خبر که کمیسیون تلفیق با پیشنهاد دولت برای کسب درآمد 62 هزار میلیارد تومانی از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در سال 90 موافقت کرده است، اظهار داشت: ردیف مربوط به قانون هدفمندی یارانه ها در کمیسیون تلفیق با بحث های بسیار زیادی همراه بود و پیشنهادات مختلفی در این خصوص مطرح شد.

مفتح ادامه داد: درنهایت اعضای کمیسیون تلفیق با پیشنهاد دولت مبنی بر کسب 62 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها موافقت کردند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق یادآور شد: 6 هزار میلیارد تومان از این مبلغ برای هزینه های دولت و 56 هزار میلیارد تومان باقی مانده برای کمک به بخش تولید، صنعت و کشاورزی و بازتوزیع میان مردم در نظر گرفته شده است.

مفتح در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی براینکه مخالفان با این رقم چه استدلالی مطرح کردند، گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس در گزارشی که در این خصوص به کمیسیون تلفیق ارائه داده بود مبلغ کمتری را پیش بینی کرد و استدالال آنها مربوط به محاسبات درآمدی بود.

وی ادامه داد: کمیسیون اقتصادی معتقد بود اگر قرار باشد درآمد دولت از هدفمندی یارانه ها بر اساس قیمت های سال 90 باشد، درآمد دولت 27 هزار میلیارد تومان خواهد بود، بنابراین دولت چقدر می خواهد قیمت ها را افزایش دهد تا به درآمد 62 هزار میلیارد برسد.

مفتح تصریح کرد: از سوی دیگر استدلال موافقان با درآمد 62 هزار میلیارد تومانی دولت این بود که این مبلغ صرفاً اجازه به دولت خواهد داد تا انعطاف لازم را برای اجرای قانون داشته باشد.

موافقت کمیسیون تلفیق با برداشت تنها یک مورد از حساب ذخیره ارزی

مفتح در بخش دیگری از سخنان خود گفت: دولت در لایحه بودجه پنج ردیف برای برداشت از حساب ذخیره ارزی پیشنهاد کرده بود که فقط با یک ردیف، آن هم برای مقاوم سازی مدارس براساس قانون برنامه پنجم توسعه موافقت شد.

وی افزود: دولت 1154 میلیارد تومان برای 2 درصد منابع نفت به منظور اختصاص به مناطق نفت خیز، 200 میلیارد تومان برای بازپرداخت تعهدات ارزی، 1000 میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک های دولتی، 8080 میلیارد تومان برای یارانه سود تضمین ها و شرکت های دانش بنیان و چند مورد دیگر و همچنین 780 میلیارد تومان برای مقاوم سازی مدارس درخواست کرده بود تا از حساب ذخیره ارزی برداشت شود، اما کمیسیون تلفیق تمام این ردیف‌ها را به ‌جز مقاوم سازی مدارس حذف کرد.

مفتح یادآورشد: کمیسیون تلفیق در ردیف مقاوم سازی مدارس است که دولت 780 میلیارد تومان پیشنهاد کرده بود ، این رقم را به 1000 میلیارد تومان افزایش داد و تصویب کرد.

وی تصریح کرد: کمیسیون تلفیق در اعمال برنامه پنجم توسعه که تصریح دارد از حساب ذخیره ارزی فقط برای مقاوم سازی مدارس، واریز پنجاه درصد به صندوق توسعه ملی در پایان سال و جبران کاهش درآمد ارزی حاصل از فروش نفت خام می توان برداشت کرد، این تصمیم را گرفت.

تصویب دو حکم مهم برای بودجه 90

سخنگوی کمیسیون تلفیق همچنین از تصویب دو حکم مهم در لایحه بودجه خبرداد و گفت: نخستین حکم این است که همه درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات شرکت های دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، به حساب های معرفی شده ازجانب خزانه کل کشور واریز شود.

وی افزود: براساس این حکم که جای بند (13) ماده واحده لایحه بودجه 1390 را گرفت، مقرر شد همه درآمدهای حاصل از فروش خدمات شرکت‌های دولتی، حتما به حساب‌هایی که در خزانه داری کل کشور مشخص می شود واریز، و براساس احکام و مقررات قانون عمومی مربوط میان ذی‌نفعان مربوط تقسیم شود.

مفتح گفت: همچنین بر اساس تبصره این حکم، مالیات و عوارض قانونی از کل وجوه دریافتی، مستقیما به حساب دستگاه‌ها و موسسات مربوط واریز می شود.

وی با اشاره به دومین حکم تصویب شده در کمیسیون تلفیق افزود: بر اساس این حکم، دریافت و پرداخت هر گونه وجه با هر عنوان ازجانب دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی، باید تنها در چارچوب قانون برنامه پنجم توسعه و قوانین موضوعه کشور از جمله قانون هدفمند کردن یارانه ها باشد.

مفتح تصریح کرد: هر گونه دریافت و پرداخت برخلاف مندرجات این حکم، در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.

وی گفت: همه مسئولان و مقامات ذی ‌ربط، معاونان، مدیران، ذی ‌حسابان و مدیران مالی، حسب مورد مسئول اجرای این حکم هستند و این دو حکم در گزارش تلفیق می آید.

کمیسیون تلفیق مالیات بر درآمد فروش فراورده‌های نفتی را سه برابر کرد



سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی از افزایش مالیات بر درآمد حاصل از فروش فراورده‌های نفتی تا 1600 میلیارد تومان خبر داد.



مفتح با اعلام این خبر اظهار داشت: دولت برای مالیات بر درآمد حاصل از فروش فراورده‌های نفتی مبلغ 540 میلیارد تومان را پیش بینی کرده بود اما کمیسیون تلفیق این رقم را به 1600 میلیارد تومان افزایش داد.

به گفته مفتح استدلال اعضای کمیسیون تلفیق برای افزایش این رقم این بود که مالیات مذکور در سال 89 براساس هر لیتر بنزین 100 تومان اعمال شده درحالی که با افزایش قیمت، مالیات فروش نیز باید افزایش یابد.

وی افزود: براساس قانون باید 20 درصد درآمد حاصل از فروش فرآورده های نفتی به عنوان مالیات به خزانه واریز شود.

اختصاص 8هزار میلیارد تومان برای واگذاری سهام شرکتهای دولتی

مفتح گفت: همچنین دولت مبلغ 8000 میلیارد تومان برای واگذاری سهام شرکت های دولتی به پیمانکاران در لایحه بودجه پیش بینی کرده بود که همین عدد در کمیسیون تلفیق تصویب شد.

وی افزود: دولت 10 هزار میلیارد تومان نیز برای سهام شرکت‌های دولتی به منظور رد دیون پیش بینی کرده بود که عینا تصویب شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق خاطرنشان کرد: 1500 میلیارد تومان هم برای افزایش حقوق مستمری بازنشستگان پیش بینی شده بود که این عدد نیز تصویب شد.

مفتح افزود: دولت همچنین برای کمک به اشتغال، مسکن و مسکن مهر 5000 میلیارد تومان پیش بینی کرده بود که کمیسیون تلفیق آن را تصویب کرد.

وی گفت: ردیف جدید درآمدی نیز در لایحه بودجه 90 در نظر گرفته شد که بر اساس آن نیم درصد عوارض واردات (که 50 میلیارد تومان پیش بینی شده است) اخذ و مستقیما به حساب جمعیت هلال احمر واریز می شود. دولت درآمد حاصل از مالیات سیگار را هم 123 میلیارد تومان پیش بینی کرده بود که در کمیسیون تلفیق این عدد تصویب شد.

به گفته مفتح سود سهام شرکت های دولتی را دولت 3990 میلیارد تومان پیش بینی کرده بود که همین عدد در کمیسیون تلفیق تصویب شد.

مفتح گفت: سود سهام علی الحساب شرکت های دولتی نیز 4736 میلیارد تومان در لایحه بودجه آمده بود که عینا همین عدد تصویب شد.