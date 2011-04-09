13 هزار پلیس در طرح نوروزی استانهای تهران و البرز سازماندهی شدند

سردار علیرضا اکبرشاهی با بیان این مطلب درگفتگو با خبرنگار مهر در کرج، اظهار داشت: به منظور برقراری امنیت و آرامش کامل برای شهروندان و مسافران، رزمایش نوروزی از 26 اسفند ماه سال 89 تا 15 فروردین ماه سال 90 به اجرا گذاشته شد که در این طرح نزدیک به 13 هزار نفر پلیس در قالب گشت های پیاده ، موتوری و خودرویی سازماندهی شده و بیش از یک هزار و 860 گشت انتظامی، ترافیکی و تعداد 114 کانکس، 156 چادر و ایستگاه انتظامی ترافیکی نیز راه اندازی شد.

وی افزود: دراین مدت، 151 درصد جرایم کشف ، 42 درصد حوادث رانندگی کاهش یافته، پنج باند زورگیری متلاشی و تعدای از سارقان مسلح این دو استان نیز دستگیر شدند.

این مسئول با اشاره به رضایت مردم در راستای خدمت رسانی پلیس در ایام نوروز خاطر نشان کرد: در این طرح نوروزی، 3 هزار و 214 همیار و پلیس یار جوان، یک هزار و33 نگهبان محله و بیش از یک هزار و 552 بسیجی با پلیس استان تهران مشارکت داشتند.

وی یادآور شد: طی این مدت با تلاش مأموران یکهزار و 611 فقره جرم کشف شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش چشمگیری داشته است.

اکبرشاهی با بیان اینکه در کشف سرقت های مهم نیز در طرح نوروزی 25 درصد رشد داشته ایم، افزود: در مجموع سرقت های کشف شده در این مدت 890 سارق دستگیر شدند دراین راستا 154 درصد سرقتها که وقوع برخی از آنها در سال گذشته بود با تلاش مضاعف منجر به کشف شد که نسبت به مدت مشابه در سال قبل 27 درصد رشد داشته است.

وی گفت: در طول اجرای طرح نوروزی پلیس ، 8 فقره قتل در سطح دو استان به وقوع پیوست که با تلاش مأموران ، عاملان این جنایتها دستگیر شده و راز قتل ها فاش شد.

کاهش 42 درصدی تصادفات رانندگی در طول اجرای طرح

وی ادامه داد : با وجود اینکه طی بررسی های به عمل آمده در نوروز 90 تردد در راه های مواصلاتی استان های تهران و البرز به میزان 12 تا 15 درصد نسبت به نوروز سال گذشته افزایش داشته است ولی با اجرای تمهیداتی که از سوی پلیس راه و راهور صورت گرفت در طرح نوروزی تصادفات درون و برون شهری در این مدت 42 درصد ، مجروحان 45 درصد و تعداد تلفات 9 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.

اکبرشاهی بیشترین تردد را مربوط به آزاد راه تهران- کرج با میانگین روزانه 195هزار وسیله نقلیه ذکر کرد و گفت : بیشترین تخلفات رانندگی مربوط به سبقت و سرعت غیر مجاز، انحراف به چپ و نبستن کمربند ایمنی بود.