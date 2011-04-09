به گزارش خبرگزاری مهر، ژاپن پیش از این قرار بود در رقابت های کوپا آمه‌ریکا که از تاریخ اول تا 24 ژوییه (10 تیر تا 2 مرداد) حضور پیدا کند اما زلزله 9 ریشتری و سونامی سبب شد تا رقابت های جی لیگ پنج هفته متوقف شود. همین امر سبب شد تا حضور تیم فوتبال ژاپن در رقابت های فوق که به میزبانی آرژانتین برگزار می شود، در هاله ای از ابهام قرار بگیرد.

بر پایه گزارش خبرگزاری فرانسه، فیفا در تلاش است تا با رایزنی با باشگاه های ژاپنی و غیر ژاپنی، از آنها بخواهد که بازیکنان ملی پوش این تیم را برای حضور در رقابت های فوتبال آمریکای جنوبی آزاد کنند.

جونجی اوگورا، رئیس اتحادیه فوتبال ژاپن، گفت خولیو گروندونا، رئیس اتحادیه فوتبال آرژانتین، از وی درخواست کرده تا در تصمیم خود مبنی بر کنار کشیدن از رقابت ها تجدید نظر کند.

اوگورا گفت: گروندونا می داند که بسیاری از بازیکنان ژاپن در تیم های اروپایی بازی می کنند و گفته اگر لازم به مذاکره با این باشگاه ها باشد، حاضر است مسئولیت این کار را بر عهده بگیرد.