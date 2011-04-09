به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، "اتمس غیر عادی" اقتباسی است از رمان پر فروشی به همین نام نوشته دین کونتز که استفن سامرز کارگردانی آن را بر عهده دارد.



داستان فیلم درباره آشپز جوانی (با نقش آفرینی آنتون یلچین) است که توانایی های ماوراء الطبیعه ای دارد. قرار است دافو در این فیلم نقش یک افسر پلیس به نام کلانتر پورتر را بازی کند. در کتاب کلانتر پورتر می داند که تامس می تواند ارواح را مشاهده کند. او در ازای پنهان نگه داشتن راز تامس، از او و توانایی هایش در حل پرونده های جنایی کمک می گیرد.



جان بالدکی و هاوارد کاپلان از استودیوی فیوژن فیلمز تهیه کنندگی فیلم را بر عهده دارند. خود سامرز هم فیلمنامه اقتباسی این فیلم را نوشته است. قرار است فیلمبرداری پروژه از دوم ماه مه (12 اردیبهشت) در سانتافه ایالت نیو مکزیکو آغاز شود.



این روزها فیلم "میرال" به کارگردانی جولین اشنیبل و نقش آفرینی ویلم دافو بر پرده سینماهاست. او به زودی در فیلم "جان کارتر مریخی" جلوی دوربین می رود.