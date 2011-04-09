وزارت بهداشت ردیف مشخصی برای جذب پرستاران در بیمارستانها ارائه کند

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، یدالله اکبرزاده ظهر شنبه در حاشیه بازدید از بیمارستانهای آمل در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مسئولان ذیربط باید در جهت کاهش مشکلات سختی کار پرستاران، اقدام جدی صورت داده و انگیزه های آنان را برای خدمت صادقانه به بیماران افزایش دهند.

وی خاطرنشان کرد: هم اکنون حدود 80 درصد پرستاران شاغل در مراکز درمانی کشور پرستاران زن هستند.

اکبرزاده تصریح کرد: وزارت بهداشت باید تمهیداتی را فراهم کند تا شرایط حضور پرستاران مرد در مراکز درمانی بیشتر شود.

اکبرزاده، پرستاران را خادمان بی منت خواند و ادامه داد: از افتخارات پرستاران این بوده که سالروز گرامیداشت آنان با ولادت حضرت زینب (س) تقارن پیدا کرده است.

وی، حضرت زینب ( س) را الگوی کاملی برای پرستاران دانست و اضافه کرد: این زن اسوه، با پرستاری از مجروحان و بیماران دشت کربلا و رساندن پیام نهضت عاشورا به همگان به اسوه بی بدیلی تبدیل شد.

فرماندار آمل گفت: پرستاران با بی توجهی به همه دغدغه های ناشی از معیشت کاری که دارند، با تمام وجود در خدمت بیماران بوده تا در زمان حضورشان در مراکز درمانی دردهای جسمی را فراموش کنند.

اکبرزاده یادآور شد: برای کارپرستاران و پزشکان نمی توان قیمت گذاری کرد چرا که ارزش معنوی خدمات آنان برای بیماران قابل ستایش است.

شهرستان 370 هزارنفری آمل دارای سه بیمارستان دولتی است.