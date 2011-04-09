زیرساختهای اصفهان پاسخگوی حجم تردد خودروها نیست

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، ابوالفضل قربانی شنبه در جلسه علنی شواری اسلامی شهر با بیان اینکه شهر اصفهان 40 درصد از جمعیت استان را تشکیل می دهد، تصریح کرد: بدیهی است که مشکلات و مسائل زیادی پیش روی این کلانشهر است که بعضی از آنها با اهمیت تر هستند و لذا باید در اولویت قرار بگیرند.
وی تصریح کرد: یکی از چالشهای فراروی شهر اصفهان موضوع مدیریت آب و کم آبی به ویژه در منطقه شرق است.
سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان اضافه کرد: بحث پرداخت خسارت به کشاورزان منطقه شرق مطرح است که تنها بخشی از مشکل را به صورت مقطعی حل می کند.
وی با اشاره به اینکه وجود آلاینده ها و صنایع گوناگون ما را از مولفه های شهر اصفهان دور کرده است، تاکید کرد: باید در سال جاری به صورت جدی به مباحث زیست محیطی و استفاده از صنایع پاک پرداخته شود.
قربانی در ادامه صحبت های خود اظهار داشت: در سال گذشته حدود 800 هزار خودرو در شهر اصفهان شماره گذاری شده است و روزانه نیز خودروهای زیادی از خارج از شهر در اصفهان رفت و آمد می کنند و این حجم بالای تردد نیازمند زیر ساخت های مناسب است.
وی ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر زیر ساختهای موجود پاسخگوی تردد خودروهای فراوان در سطح شهر نیست.
سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان همچنین در ارتباط با تقسیم بندی های شهر توسط دوایر مختلف دولتی مردم را دچار مشکل کرده است، گفت: آموزش و پرورش، شهرداری و نیروی انتظامی هرکدام به طور جداگانه شهر را تقسیم برداری کرده اند که پیشنهاد می شود یک بازنگری در این تعاریف و تقسیم بندیها صورت پذیرد.
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