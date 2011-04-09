کاهش بیکاری در اولویت کارهای خراسان شمالی است

حسن قلی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد، با اشاره به اینکه نباید نامگذاری امسال را در حد شعار باقی بگذارند، اظهار داشت: تمام مدیران دستگاههای اجرایی استان باید براساس سال جهاد اقتصادی فعالیتهای خود را جهت دهی کنند تا برای تلاشهای اقتصادی گستره بیشتری در نظر بگیریم.

وی تصریح کرد: همه کارگزاران دولت موظف هستند در این دهه از دوران انقلاب اسلامی تمام توان خود را برای عملیاتی کردن اهداف آن به کار گیرند.

وی با بیان اینکه تمام تصمیم گیریهای مسئولان استان باید مطابق با اهداف و چشم اندازهای بلندمدت توسعه و پیشرفت استان باشد خاطر نشان کرد: پایه و بستر جهاد اقتصادی در خراسان شمالی باید به گونه ای مستحکم شود که آیندگان با مشکل مواجه نشوند، زیرا پایه گذاری درست نقش موثری در توسعه آتی دارد.

قلی زاده افزود: در حال حاضر سند توسعه شهرستان های خراسان شمالی، تدوین و مقدمات تدوین سند توسعه اقتصادی استان نیز فراهم شده است و به جرأت می توان گفت که 30 درصد از سند توسعه اقتصادی استان تکمیل شده است و منتظر دیگر سازمان ها هستیم تا اطلاعات مرتبط را در اختیار ما قرار دهند.

این مسئول با اشاره به آمار فروش صنایع دستی و سوغات استان در بازارچه های نوروزی و رسیدن آن به رقم یک میلیارد و 820 میلیون ریال تصریح کرد: این رقم سال آینده باید به 10 میلیارد ریال برسد.

وی از مدیران خواست با ارتباط مستمر با رسانه ها در سال جدید را در دستور کار خود قرار دهند و هر هفته تمام سایتها و روزنامه های استان را مطالعه خواهم کرد و باید اطلاعات تمام اقدام های انجام شده در رسانه ها موجود باشد.

معاون برنامه ریزی استانداری خراسان شمالی به مدیران گفت: مسئولان از نقد منصفانه ناراحت نشوند، زیرا رسانه ها پل ارتباطی مردم و مسئولان هستند و دغدغه های مردم را به شما منتقل می کنند.