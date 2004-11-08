كنفرانس بين المللي عراق طرحي به سوي گفتگوي ملي دراين كشور است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، ابو الغيط پس از گفتگو با همتاي عراقي خود هوشيار زيباري در جمع خبرنگاران در قاهره گفت: گفتگوها بر موضوع تدارك برگزاري كنفرانس بين المللي عراق متمركز شد چرا كه اين كنفرانس طرحي است به سوي تحقق تعامل با نيروهايي عراقي آماده گفتگو است.



كنفرانس بين المللي عراق در تاريخ 22 و 23 نوامبر سال جاري ميلادي به ميزباني مصر وباحضور طرفهاي متعدد بين المللي در گردشگاه شرم الشيخ برگزار خواهد شد.



وزير امور خارجه مصر افزود: مشاوره هايي كه در روزهاي اخير درباره بيانيه پاياني كنفرانس بين المللي عراق صورت گرفت روشن ساخت كه بايد به صورت روشن به ضرورت دست يابي به توافق مردمي درعراق در زمينه شيوه سياسي از طريق مشاركت گسترده همه گروه ها و جريانهاي سياسي موجود درعراق در اين بيانيه اشاره شود.



وي ادامه داد: دولت موقت عراق مانع از اجراي چنين گفتگويي در آينده اي نزديك نخواهد بود.

احمد ابوالغيط همچنين گفت: مسئله عراق نيازمند تحرك است تا به مراحل تدوين قانون اساسي وايجاد دولت دموكراتيك و ثبات عراق برسيم.



عراق و كشورهاي همسايه اش (ايران، كويت، عربستان سعودي، اردن، سوريه و تركيه)، مصر، كشورهاي صنعتي جهان( گروه هشت متشكل از آمريكا، روسيه، ژاپن، كانادا، انگليس، آلمان، فرانسه وايتاليا)، چين، سازمان ملل متحد، اتحاديه عرب، كشورهاي عضو كميته پيگيري اتحاديه عرب( تونس، بحرين و الجزاير) و سازمان كنفرانس كشورهاي اسلامي شركت خواهند كرد.

وزير امور خارجه مصرافزود: در جريان رايزني هاي تدوين بيانيه پاياني كنفرانس بين المللي عراق همچنين ضرورت اشاره به موضوع حضور نيروهاي خارجي در خاك اين كشور و تاريخ خروج اين نيروها در چارچوب روند سياسي درعراق براساس قطعنامه 1546 شوراي امنيت سازمان ملل متحد نيز معلوم شده است.



قطعنامه شماره 1546 شوراي امنيت به مدت زمان حضور نيروهاي خارجي موسوم به نيروهاي چند مليتي درعراق وادامه روند سياسي دراين كشور پرداخته است.



كنفرانس بين المللي عراق در سطح وزراي خارجه برگزار خواهد شد و موضوع اصلي آن مشروعيت بخشيدن به انتخابات سراسري عراق كه قراراست در دي ماه سال جاري برگزار گردد، خواهد بود.