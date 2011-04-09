به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف صبح شنبه در مراسم بهره برداری از قطعه پایانی بزرگراه شهید صیاد شیرازی درجمع خبرنگاران با رد تحقق 5 برابری بودجه مترو تهران گفت : این سوال در مجلس نیز از من پرسیده شد ، اما من به عنوان مدیر شهر به طور روشن می گویم که تا کنون چنین پولی را دریافت نکرده ایم .

وی ادامه داد: اگر آماری و ارقامی وجود دارد، اعلام کنند ، آمار و ارقام ما نیز روشن است و رسانه ها نیز به عنوان نمایندگان افکار عمومی آن را در اختیار دارند .

قالیباف با بیان این که من به عنوان شهردار تهران این قول را به شهروندان داده ام که در اردیبهشت ماه 3 قطار و هر قطار 7 واگن یعنی 21 واگن وارد خطوط شود، خاطر نشان کرد: تا پایان سال هر ماه دو قطار با 14 واگن وارد خطوط مترو می شود تا ظرفیت جابه جایی بالا رود تا میزان جابه جایی شهروندان با این وسیله از دو میلیون سفر به سه میلیون سفر درپایان افزایش یابد.

دوکیلومتر پایانی بزرگراه صیاد معارض زیادی داشت

شهردار تهران در پاسخ به سوالی در مورد این که قرار بود این پروژه از میدان سپاه به شکل دو طبقه دنبال شود ، گفت : دو کیلومتر پایانی این بزرگراه بسیار مشکل بود و معارضان زیادی داشت که سال گذشته تلاش زیادی در این مورد صورت گرفت تا مشکل گره ترافیکی این پروژه حل شده و از ظرفیت شمال و جنوب آن به شکل کامل بهره برداری شود .

وی افزود : پیش از خیابان رسالت ، مترو وارد این اتوبان شده و تا انتهای اتوبان از زیر زمین در حال عبور است تا همه کسانی که در این اطراف زندگی می کنند بتوانند تا پایان سال 91 از این امکان در خط 3 مترو بهره مند شوند .

قالیباف با بیان این که اتوبان های شمالی و جنوبی از شمالی ترین و جنوبی ترین نقطه ادامه می یابد ، اظهار کرد: از جمله این اتوبان ها اتوبان امام علی (ع) است که ازجنوبی ترین نقطه آن ادامه می یابد و همچنین این اتوبان نیز باید این قابلیت را داشته باشد که تا میدان سپاه تمام نشود و تا اتوبان آزادگان ادامه یابد .

شهردار تهران تصریح کرد : سه گزینه مطالعه برای این پروژه وجود دارد که اولین آن احداث تونل تا اتوبان آزادگان است و این که یا یک تونل دو طرفه مانند تونل رسالت و توحید باشد و یا تونلی دو طبقه باشد که یک طبقه آن به سمت شمال و یک طبقه به سمت جنوب برود که برای گزینه در حال تصمیم نهایی هستیم اما هنوز قطعی نشده و در مرحله مطالعه قرار دارد .

قالیباف افزود : این تونل دسترسی های متعددی دارد که در خیابان های مهمی که قطع می شود امکان ورود و خروج را فراهم کند و بعد این که مشاور الگو را قطعی کرد کار اجرایی آن آغاز خواهد شد .

اول اردیبهشت؛ آغاز پروژه دو طبقه شدن بزرگراه صدر

شهردار تهران در ادامه در خصوص دو طبقه شدن بزرگراه صدر نیز گفت : در هفته اول اردیبهشت که کلنگ دو طبقه شدن این بزرگراه زده می شود در مورد جزئیات آن صحبت می کنم .

وی با اشاره به روند پیشرفت اجرایی بوستان ولایت گفت : با توجه به نیمه تعطیل بودن شهر از 28 اسفند تا 14 فروردین کار از 20 اسفند ماه آغاز شده و تا کنون 30 درصد پیشرفت داشته است و قطعا روز سوم خرداد که مقام معظم رهبری فرمودند که مردم بیایند و 60 هکتار پارک در این محدوده را تحویل بگیرند ، شهرداری 67 هکتار فضای سبز را در این روز به شهروندان تقدیم می کند .

مهمترین وظیفه ما آگاهی بخشی به شهروندان است

قالیباف در مراسم افتتاح این پروژه نیز با بیان این که امروز مهم ترین وظیفه ما آگاهی بخشی به شهروندان در همه امور است و این که آنها تکالیف و مطالبات خود را به درستی بشناسند و امیدواریم روزی فرا رسد تا به همراهی همه شهروندان، شهر به گونه ای اداره شود که زیبنده مردم شریف تهران است.

وی با اشاره به این که افتتاح این پروژه در آغاز سال جهاد اقتصادی و در روز میلاد حضرت زینب و همچنین سالروز شهادت امیر سپهبد شهید صیاد شیرازی به فال نیک می گیریم ، گفت : اگر روزها در وصف این مرد بزرگ سخن بگوییم کم است و من به عنوان یک شاگرد و همرزم این شهید بزرگوار ، مهمترین ویژگی او را در کنار سایر ظرفیت های اخلاقی اش ، جوهره دینداری عنوان می کنم که موجب شد شهید صیاد شیرازی فردی شجاع ، شهادت طلب و مخلص باشد که در همه دوره ها با تمام توان انجام وظیفه کرد.

وی افزود: از ویژگی های منحصر به فرد وی نظم و انظباط او در همه شئونات زندگی اش بود که می تواند الگویی برای همه جوانان باشد.

شهردار تهران ضمن تشکر از همه کسانیکه در این پروژه نهایت همکاری را داشتند، اظهار کرد: حل مشکلات شهر نیازمند همکاری همه شهروندان است و بدون همکاری آنان هر قدر نیز که شهرداری تلاش کند، مشکلات قابل حل نیست.

قالیباف افزود: شهرداری و شهروندان باید از یکدیگر درک متقابل داشته باشند و حقوق یکدیگر را رعایت کنند، شهر مشکلات زیادی دارد و بسیاری از این مشکلات موجب تاخیر در اجرای پروژه ها می شود که شهروندان باید آن را درک کنند.

وی تصریح کرد: گاهی اجرای پروژه ها موجب تبعات مختلف فرهنگی و اجتماعی می شود که همه باید آن را بپذیریم تا شهر بهتر اداره شود و من از این بابت از شهروندان تشکر می کنم.

وی با اشاره به وجود معارضان زیاد در عملیات اجرایی این پروژه ، گفت: از اول اسفند تا پایان فروردین پرکارترین دوران کاری شهرداری است و فشار مضاعفی به همکاران من وارد می شود که دلیل این کار نیمه تعطیل بودن تهران است تا کارها با اعتراض کمتری انجام شود.

تکمیل نوسازی بزرگراه شهید همت تا پایان فروردین

شهردار تهران در ادامه گفت : بازسازی و نوسازی بزرگراه شهید همت سال گذشته آغاز شد و تا پایان فروردین کامل می شود و همچنین به طور ویژه به بزرگراه آزادگان تا میدان کلاهدوز و همچنین میدان 9 دی تا بهشت زهرا (س) پرداخته شد و اقدامات زیادی در آن صورت گرفت.

قالیباف با بیان اینکه در 22 منطقه تهران ، محروم ترین محلات در طرح استقبال از بهار مورد توجه قرار گرفت ، افزود : به عنوان مدیر باید مشکلات را درون خود حل کنیم و گله مندی را به جامعه منتقل نکنیم تا مردم شاهد حل مشکلات باشند.

وی تصریح کرد: قطعا با هر امکانی که در شهر ایجاد می شود عموم مردم منفعت می برند و رفاه و آسایش آن ها بالا رود اما به شهروندانی که اطراف آن پروژه هستند سخت می گذرد که حق هم دارند ؛ اما فرهنگ شهر و شهروندی و کار جمعی اینطور است و باید عده ای سختی بکشند تا آسایش برای عموم فراهم شود که ما نیز به عنوان مدیر شهر تلاش می کنیم این سختی ها به حداقل برسد.

قالیباف اظهار کرد: جمع آوری روزانه 8 هزار تن زباله که در بهمن و اسفند به 11 هزار تن می رسد، و روزانه نیز سه بار جابه جا می شود، ضعف ما و ضعف فرهنگ شهروندی ما است که باید تلاش کنیم آن را حل کنیم.

شهردار تهران افزود: مهمترین وظیفه ما امروز آگاهی بخشی به شهروندان در همه امور است و اینکه آنها تکالیف و مطالبات خود را به درستی بشناسند و ما نیز امیدواریم روزی فرا رسد تا به همراهی همه شهروندان، شهر به گونه ای اداره شود که زیبنده مردم شریف تهران است.