ارائه پیشنهاد ایجاد نمایندگی فروش محصولات ایرانی در اربیل عراق

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، عزیز ابراهیم عبدو ظهر شنبه در جریان دیدار با رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان غربی ضمن ارائه گزارشی از روند داد و ستد و مناسبات تجاری اربیل با آذربایجان غربی، افزود: برگزاری نمایشگاهها با حضور واحدهای تولیدی طرفین در جهت معرفی کالاها، شناسایی بازارهای مصرف و ایجاد نمایندگی فروش در افزایش مناسبات موثر بوده و ما از برگزاری نمایشگاه اختصاصی ایران در اربیل عراق استقبال می کنیم.

شورای بازرگانان آذربایجان غربی با اربیل تقویت شود

رئیس سازمان بازرگانی و دبیر کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی آذربایجان غربی نیز در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از ارتباطات تجاری استان با اربیل عراق، بیان داشت: مناسبات بازرگانی استان با اقلیم کردستان عراق رو به توسعه بوده و برگزاری نمایشگاههای تجاری در اربیل و ارومیه زمینه را برای گسترش روابط اقتصادی، بازرگانی و فرهنگی دو کشور را فراهم می کند.

جعفر صادق اسکندری بر لزوم تقویت شورای بازرگانان آذربایجان غربی با اربیل تاکید کرد و اظهار داشت: بررسی مشکلات و رسیدگی مسائل حقوق تجاری و تسهیل در اجرای قوانین و مقررات و انعکاس نتایج دیدارهابا یکدیگر در شورای بازرگانان قابل طرح وبررسی است.

در این دیدار طرفین در خصوص راهکارهای تسهیل مبادلات بین بازرگانان، برگزاری نمایشگاههای بین المللی بحث و تبادل نظر کردند.

آذربایجان غربی در شمال غربی ایران با سه کشور ترکیه، عراق و جمهوری آذربایجان بیش از 890 کیلومتر مرز مشترک داشته و بعنوان تنها استان همرز با ترکیه دروازه ورود و شاهراه ترانزیتی ایران به اروپا محسوب می شود.