امید به اوجگیری مجدد والیبال تبریز/ شهرداری تبریز در یک قدمی لیگ برتر

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علاقمندان این رشته ورزشی در تبریز با حضور پر شمار و پر شور خود در بازی پلی آف مقابل شهرداری یاسوج نشان دادند که در صورت کسب موفقیت در این رشته نیز همانند فوتبال حمایتهای خود را از این رشته هم انجام خواهند داد .

کسب عنوان نخست در گروه خود و صعود از مرحله پلی آف و حضور در مرحله نهایی لیگ یک توسط تیم والیبال شهرداری موجب شد تا با مسئولان باشگاه در خصوص موفقیتهای این تیم صحبتی داشته باشیم .

امیدواریم با صعود تیم والیبال شهرداری به لیگ برتر و حضور قدرتمندانه این تیم در این لیگ شاهد شور و شوق وحضور بیشتری از والیبالدوستان تبریزی در مسابقات خانگی باشیم.

تیم والیبال شهرداری تبریز منتظر حمایت هواداران در ورزشگاه است

قائم مقام سازمان ورزش شهرداری تبریز گفت: روزچهارشنبه بازی حساسی برای والیبال تبریز برگزار می شود و این تیم منتظر حمایت هواداران پرشور و حضور پر تعداد تماشاگران مشتاق است.

یوسف قوام لاله افزود: حضور پرشمار تماشاگران در بازی برابر حفاری اهواز حیاتی است و امیدواریم با پیروزی در بازی رفت امیدوارانه به مصاف این تیم در بازی برگشت برویم .

سرپرست والیبال تبریز تصریح کرد: در صورت پیروزی در بازی چهارشنبه در تبریز هفته آینده به اهواز خواهیم رفت تا کار این تیم را یکسره کنیم اما اگر خدای ناکرده نتیجه دلخواه در بازی برگشت حاصل نشود بازی سوم در تبریز سرنوشت تیمها را برای صعود به لیگ برتر مشخص خواهد کرد به همین دلیل شانس ما بسیار بالاست .

وی تاکید کرد: با حمایت شخص شهردار و اعضای شورای شهر قدمهای اساسی در ورزش های حرفه ای و قهرمانی برداشته شده و امیدواریم بتوانیم نقش کوچکی در پیشرفت ورزش شهر تبریز داشته باشیم .

قوام لاله ادامه داد: خوشبختانه تیم فوتبال جایگاه خود را در لیگ برتر تثبیت کرده و حضور والیبال شهرداری بعنوان ورزش دوم شهر تبریز در لیگ برتر موجب خواهد شد تبریز دوباره جایگاه خود را در ورزش والیبال و فوتبال زنده کند .

امیدوارم بتوانیم دین خود را به ورزش شهر تبریز ادا کنیم

مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تبریز گفت: امیدواریم با ایجاد شور و نشاط اجتماعی در شهر بتوانیم دین خود را به ورزش تبریز ادا کنیم .

میر معصوم سهرابی افزود: حمایت های شورای شهر و شهرداری موجب پیشبرد بهتر سیاستهای کلی سازمان ورزش شهرداری شده و صعود والیبال شهرداری به لیگ برتر می تواند نوید روزهای خوش والیبال در سالهای آتی باشد .

وی اظهار داشت: اینکه می بینیم بعد از سالها سالن شهید اقدمی تبریز مملو از جمعیت می شود و مردم مشتاقانه نتایج والیبال را دنبال می کنند موفقیتی بسیار بزرگ است زیرا سالها والیبال تبریز نتوانسته بود آنچنان که شایسته نام این شهر است در میادین حاضر شود .

مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تبریز تاکید کرد: با تثبیت جایگاه تیم فوتبال شهرداری در لیگ برتر با برنامه ریزی مناسبی به لیگ یازدهم قدم خواهیم گذاشت تا نماینده شایسته ای برای فوتبال تبریز باشیم .

تماشاگران مشتاق تبریزی در بازی پلی آف شهرداری تبریز را غافلگیر کردند

مربی تیم والبال شهر تبریز گفت: شهر تبریز سالها بود که چنین بازی های خوب و نتایجی را بخود ندیده بود و راستش با دیدن تماشاگران مشتاق تبریزی در بازی پلی آف غافلگیر شدیم.

عادل بناکار افزود: امیدوارم با حضور این تماشاگران یک بار دیگر ورزش والیبال در تبریز رونق گرفته و نتایج بهتری در مقاطع بالاتر بدست آوریم.

وی اظهار داشت: بدلیل اینکه تمریتات تیم شهرداری دیر شروع شد فصل را با نتایج مناسبی آغاز نکردیم اما رفته رفته بچه ها توانستند با انجام بازیهای خوب شایستگی های خود را نشان دهند و شهرداری تبریز بعنوان تیم اول جدول به مرحله پلی آف صعود کند.

بناکاراضافه کرد: نقش آقای سرمربی تیم بسیار اساسی بود چراکه ایشان به جد تمرینات را انجام می داد و حتی در روزهای تعطیل هم تمرینات تیم را تعطیل نکرده و بچه ها هم انصافا سنگ تمام گذاشتند.

مربی والیبال شهرداری با اشاره به تشکیل آکادمی والیبال با مشارکت هیئت والیبال و سازمان ورزش شهرداری خبر داد و گفت: اکنون که تیم شهرداری توانسته است قدمی برای والیبال تبریز بردارد باید اقدامات اساسی تر برای استحکام بنیه والیبال شهر برداشت.

وی تصریح کرد: 9 نفر از استخوانبندی تیم شهرداری از تیم امیدهاست و به همین دلیل امیدواریم در سالهای آینده موفقتر عمل کنیم.

بازیکن سالهای نه چندان دور والیبال تبریز تاکید کرد: روز چهارشنبه روز سرنوشت سازی برای والیبال تبریز خواهد بود چراکه با برد در این بازی بیش از 80 درصد راه برای صعود به لیگ برتر مهیا خواهد شد و امیدوارانه به دیدار برگشت در اهواز خواهیم رفت.

بناکار اضافه کرد: برای صعوذ به لیگ برتر به حمایت دوباره هواداران و حضور پرشور و پرشمار تماشاگران در سالن شهید اقدمی نیاز داریم.

وی گفت: برای شهر تبریز که همواره جزو سه قطب والیبال کشور بود حضور در لیگ برتر امری ضروری است چون انتظار از شهر تبریز با پیشینه افتخار در والیبال انتطارها بسیار بالاست.

روز چهارشنبه شهرداری تبریز به مصاف حریف خود می رود و این بار نیز این تیم تبریزی همچون تیم های فوتبال این کهن شهر در انتظار حمایت پرشور و پر تعداد خود است تا به پشتوانه آنها به موفقیت های بیشتر دست یابد.